El 'Hugo Boss' ataca al 'Banque Populaire' por babor y le recorta 100 millas

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- El desenlace final de laoctava edición de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en solitario estácerca ya que en una semana habrá un ganador y un brillante segundoclasificado entre el 'Banque Populaire VIII' del francés Armel LeCléac'h y el 'Hugo Boss' del galés Alex Thomson, aunque en estemomento no hay nada decidido.

Parecia que Le Cleac'h se escapaba de nuevo de la presión deThomson, pero en las últimas 24 horas el galés le ha vuelto arecortar distancia, casi 100 millas (185 km), y ahora está a 150millas (270 km) del francés, que ha tenido que virar al noreste a650 millas (1.200 km) al oeste de las islas Canarias para intentarganar velocidad de nuevo.

La aparición de zonas de inestabilidad meteorológica al oeste delas Canarias ha frenado la progresión hacia el norte del 'BanquePopulaire', que desde ayer ha estado navegando entre pozos de vientoy viento de apenas 4 nudos, bajo un calor sofocante y un cielocaprichoso.

Alex Thomson, que se colocó 60 millas (120 km) más al oeste sevio favorecido por rachas de viento de hasta 19 nudos (36 km/h)."Creo que Armel tendrá dificultades para cruzar esta zona deinestabilidad. Vamos a estar dos días bajo condiciones de vientoinestable y sigo siendo optimista y pragmático, ya que debería sercapaz de reducir la brecha. Mi ruta actual me coloca cinco horasdespués de Armel. Sin embargo si durante los próximos dos días nopuedo cerrar la brecha hasta solo 50 millas (90 km/h), misposibilidades de ganar serán bastante bajas".

Los dos líderes tienen al menos 200 millas (370 km) hacia elnorte antes de alcanzar vientos consistentes del sureste, perodeberán superar diferentes condiciones hasta la meta y una de ellasserá un débil viento de levante que les llevará a las Azores en doso tres días; otro momento clave.

Jérémie Beyou (Maître de CoQ), tercero en la general,sabe que susposibilidades de alcanzar al dúo de cabeza son muy escasas. pero seaferra firmemente a su lugar en el podio, que no logró al tener queabandonar en las dos últimas ediciones. Lleva 400 millas (750 km) deventaja al 'St. Michel Virbac' de Jean-Pierre Dick cruzó el ecuadorayer al mediodía y supera en 100 millas (185 km) al 'Quéginer' deYann Elies y al 'Finisterre Mer Vent' de Jean Le Cam que han entradoesta madrugada en el hemisferio norte separados por... !una milla¡

El frío extremo en mares del sur está castigando a los oncecompetidores que están en el Pacífico Sur donde la batalla entre elespañol Didac Costa (One Planet One Ocean), décimo quinto, y RomainAttanasio no tiene tregua. Costa viró ayer tarde hacia el sureste,directo a la zona de exclusión de hielos (ZEA) para cortar el avancede Attanasio por estribor y le mantiene 150 millas (270 km) detrásde él. Ambos, que navegan en la latitud 53º30' Sur, deben vigilar nobajar de la zona de exclusión de hielo, van a entrar en un área debajas presiones el fin de semana que les empujará hacia el cabo deHornos.

Clasificación general al fin de la sexagésima octava jornada

(13/01/2017 a las 13:02 horas)

Distancia a meta

.1. Banque Populaire (FRA) Armel Le Cleac'h 1.790 mn (3316 Km)

Distancia del líder

.2. Hugo Boss (GBR) Alex Thomson a 150 m.n.

.3. Maitre CoQ (FRA) Jérémie Beyou 705

.4. St. Michel Virbac(FRA) J. Pierre Dick 1186

.5. Quéguiner (FRA) Yann Elies 1290

.5. Finisterre Mer Vent (FRA) Jean Le Cam 1291

....

15. One Planet One Ocean (ESP) Didac Costa a 7.210 m.n.

Hasta 18 competidores (11 abandonos confirmados).EFE.

