Dani Navarro: "El objetivo este año es ganar una etapa del Tour de Francia"

Después de un 2016 positivo solo truncado por una caída en el Tour de Francia a falta de dos etapas para su finalización, el español Dani Navarro (Cofidis) afronta con optimismo un curso en el que su objetivo es sacarse la espina del pasado año y conseguir una victoria de etapa en la "Grande Boucle".

Barcelona, 13 ene (EFE).- Después de un 2016 positivo solo truncado por una caída en el Tour de Francia a falta de dos etapas para su finalización, el español Dani Navarro (Cofidis) afronta con optimismo un curso en el que su objetivo es sacarse la espina del pasado año y conseguir una victoria de etapa en la "Grande Boucle".

A sus 33 años, el corredor salmantino, que afronta su quinta temporada en las filas del equipo francés, asegura en una entrevista concedida a Efe que la lesión en la clavícula que padeció en la carrera francesa le ha trastocado "mucho" los planes, si bien se muestra convencido de que completará una buena temporada.

"La lesión me ha trastocado mucho porque yo no acostumbro a parar mucho y hacerlo el 22 de julio fue duro. Estuve nueve semanas sin tocar la bici y cuando volví a subirme era como si no fuera yo. Estoy bien, pero quizás no tan a tope como el año pasado, pero estaremos para estar delante, sobre todo, de cara al Tour de Francia", afirma.

En este sentido, recuerda que "estar tanto tiempo parado, sin prácticamente ni poder caminar" provocó que "ganara peso", aunque le ha permitido prepararse para la temporada antes de lo previsto.

"En lugar de empezar a finales de octubre, he empezado a ir en bici en septiembre. Con una lesión pierdes la forma mucho antes, pero también la puedes coger antes", apunta.

A diferencia de hace unos años, en el Tour de Francia no buscará estar entre los diez primeros de la clasificación general. Su objetivo, más aún en un equipo en el que el jefe de filas es un esprinter de la talla de Nacer Bouhanni, es conseguir, al fin, una victoria de etapa.

"Ya acabé noveno en 2014 y lo importante será ganar una etapa. El año pasado ya íbamos con ese objetivo. Creo que lo hice bastante bien, perdiendo mucho tiempo al principio y dejándome ir para llegar con más fuerza a las etapas de montaña. El objetivo de este año va a ser el mismo: intentar no fatigarme mucho para llegar con fuerzas", insiste.

A pesar de la caída prematura en el Tour, el balance de Navarro del 2016 es positivo y espera que el 2017 sea todavía mejor: "Fue de las mejores temporadas de mis doce años de profesional. Desde el principio estuve rozando la victoria. Por ejemplo en el País Vasco hice segundo, en Andalucía me pillaron a dos kilómetros de meta, en Valencia lo mismo. No se puede pedir más. Quizás sí, ganar, ganar es muy difícil en cualquier carrera, pero estuve muy bien".

En un año en el que en el mundo del ciclismo se han producido muchos movimientos de mercado, un notable experimentado como Navarro no se ha movido de Cofidis, equipo al que agradece su confianza.

"Se han portado muy bien conmigo porque hace dos años hice la peor temporada de mi vida, con muchísimas caídas y no haciendo ni entre los 30 primeros. Confiaron en mí, yo acababa contrato y seguí en Cofidis un año más, prácticamente cobrando el mismo sueldo. Eso me hizo pensar que estoy bien aquí", puntualiza.

Sin embargo, el ciclista residente en Asturias asume con algo de resignación que la escuadra está planificada para que Nacer Bouhanni, vencedor el año pasado de once etapas al esprint, siga sumando victorias.

"El equipo está hecho para él, pero sí que es cierto que a veces me encuentro un poco solo porque de ocho corredores que somos, hay cinco o seis que corren para él, pero es así. Yo nunca trabajo para él y tengo libertad. No me supone ningún problema", relata.

Preguntado por la temporada ciclista y los favoritos para ganar las grandes citas del año, Navarro apunta los "nombres de siempre" entre los que, en su opinión, figuran el británico Chris Froome (Sky), el colombiano Nairo Quintana (Movistar), el francés Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) y Alberto Contador (Trek-Sagafredo).

De la nueva etapa del madrileño, con quien compartió equipo en el Saxo Bank, confía en que complete una gran temporada. "Está en un equipo muy bueno, no tan fuerte como el Sky, pero va a estar bien ahí y va a hacer una buena temporada", zanja Navarro.