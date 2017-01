Lauren: "Bellerín me parece muy bueno, por su juventud va a pasar a todos"

Lauren Bisan-Etamé, exfutbolista camerunés del Arsenal, declaró a EFE que Héctor Bellerín, por su "juventud y atrevimiento", les "va a pasar a todos" los que fueron referentes en el conjunto inglés, puesto que es "muy bueno".

Lauren (Kribi, Camerún 1977) desarrolló toda su trayectoria profesional en dos países: España e Inglaterra. En el Arsenal, equipo en el que militó entre 2000 y 2007, vivió sus mejores momentos deportivos, aunque con la selección de su país ganó dos Copas de África, un torneo que en esta nueva edición va a comentar en Eurosport.

Durante su etapa en Inglaterra, primero en el Arsenal y después en el Portsmouth, coincidió con algunos de los mejores futbolistas del momento, como el portugués Cristiano Ronaldo, por entonces en el Manchester United.

"Cristiano no me ha sorprendido que llegara tan lejos. Me ha tocado cubrir a jugadores muy desequilibrantes y cuando me hablaron de Cristiano me dijeron que había que prestarle atención porque le gusta conducir el balón y es rápido", confesó.

"Cuando juegas contra futbolistas así, las dos primeras entradas solía ir fuerte para que se relajasen un poco, pero con Cristiano ya le podías entrar de cualquier forma que le daba igual. Quería el balón, te encaraba doscientas mil veces, y tenia una personalidad increíble. No me sorprendió antes, ni ahora. Es un grandísimo jugador", confesó a EFE Lauren.

De aquella época en Inglaterra, el camerunés destacó a Ryan Giggs, leyenda del Manchester United, club en el que jugó entre 1991 y 2014.

"El más difícil de marcar por su inteligencia, por su habilidad y por todo es Ryan Giggs. No sabías si ir a marcarle en su campo o esperarle atrás, porque estaba constantemente mirando la situación del juego y te entraba por todos lados. Era muy inteligente", apuntó.

Con el Arsenal, Lauren ganó 2 Ligas, 3 FA Cups y 2 Community Shields. En la actualidad es embajador del equipo inglés y opinó sobre su lateral derecho, el español Héctor Bellerín, que ocupa la demarcación que durante años defendió con los 'gunners'.

"Desde que debutó, Bellerín me parece muy bueno por su juventud, personalidad y atrevimiento. No solo sube, sino que sabe asociarse con el resto del equipo. Sabe dar un toque, o dos toques, y elige bien la primera opción. Por su juventud nos va a pasar todos los que hemos sido referentes en el Arsenal", dijo Lauren, que ve al español con recorrido en la selección.

"Lo veo en la selección, aunque Carvajal también lo está haciendo muy bien. Son los dos laterales de la selección española, con todos los respetos a Juanfran, pero a mí esos dos me gustan más", concluyó.