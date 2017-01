Zidane dice que Ramos "seguro que está dolido" por bronca con afición Sevilla

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró tras empatar 3-3 con el Sevilla que Sergio Ramos "seguro que está dolido" tras la bronca que recibió de buena parte de la afición sevillista, después de que marcara el 3-2 de penalti e hiciera un gesto a la grada, que le dirigió cánticos insultantes.

"No he hablado aún con él, pero seguro que no está contento, él ha jugado aquí mucho tiempo, es un exjugador del Sevilla, es de aquí y seguro que está dolido, sí, pero esto no lo podemos cambiar", comentó en rueda de prensa el entrenador francés.

Con gestos de preocupación cuando fue cuestionado por la situación vivida por el capitán madridista, Zidane abogó por "pensar en que a veces pueden pasar estas cosas", a la par que reiteró que no está "contento, por él (Ramos) y por su familia", con lo ocurrido en el Ramón Sánchez Pizjuán.

"No puedo estar contento, ni él tampoco. Es normal; cuando te insultan no es agradable, pero esto no lo podemos evitar", insistió el técnico del Real Madrid.

En una alusión velada al gesto que hizo Sergio Ramos a parte de la grada sevillista cuando marcó, Zidane defendió que su jugador "no ha hecho nada importante, ha hecho su partido, y ahora es mejor no pensar en estas cosas que no se pueden evitar", concluyó.

Por su parte, el entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, al ser preguntado por esta polémica, aseguró que "son situaciones muy difíciles de analizar cuando uno está en un lado imparcial", al argumentar que "eso tiene ver con Ramos y la afición del club".

En este sentido, añadió que desconoce "los motivos" de ese enfrentamiento entre ambas partes y que "si los supiera, podría decir si está bien o está mal", pero reiteró que desconoce el trasfondo que pueda haber detrás de él y que por ello no podía opinar.