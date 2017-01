Varga Lleras confirma que renunciará a la Vicepresidencia los próximos días

En Aracataca, Germán Vargas Lleras hizo referencia a lo anunciado por el presidente Santos en 6am Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre la designación del general Naranjo como su reemplazo en la vicepresidencia una vez se produzca su renuncia.

Aseguró que estará en el cargo unos días más y que aprovechará para dejar andando varios programas de vivienda en diferentes regiones del país.

“Voy a aprovechar estas semanas que me restan para dejar andando programas de vivienda en 100 municipios del país y luego acatare la ley y renunciare antes de mayo para no inhabilitarme, la fecha exacta no la sé pero eso lo conversaré con el presidente Santos y nos pondremos de acuerdo”, precisó.

Es la primera vez que refiere a su renuncia para aspirar a la presidencia aunque desde siempre se ha sabido de su interés de llegar a la casa de Nariño.