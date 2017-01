Empresa de transporte uruguaya siente "vergüenza" por caso explotación sexual

El presidente de la empresa de transporte de autobuses uruguaya Cutcsa, Juan Salgado, dijo hoy que esta organización siente "vergüenza" ante el caso de explotación sexual infantil por el que se encuentran procesados cinco de sus trabajadores.

"Empecé en la empresa a los 17 años, trabaje de conductor, cobrador y realmente esto me da vergüenza. No estamos libres de que gente como esa este dentro de una organización como Cutcsa, me parece un hecho absolutamente inmoral, es una vergüenza", dijo el empresario a la televisión local Teledoce.

Agregó que la sociedad uruguaya "debe repudiar" este tipo de acciones y que se encuentran a la espera de lo que determine la Justicia, respecto a los detenidos, para actuar de manera institucional "con las más severas medidas".

La Justicia uruguaya resolvió procesar con prisión a cinco trabajadores de la empresa de autobuses Cuctsa presuntamente involucrados en un caso de explotación sexual.

La denuncia fue realizada a la Justicia por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

En ese sentido, la presidenta del instituto, Marisa Lindner, defendió hoy en una entrevista con el canal local Teledoce que la responsabilidad de las culturas que se generan en la niñez y la adolescencia "es responsabilidad de los adultos".

"Hay una cultura que de alguna forma lleva a determinados elementos que tal vez sean leídos hoy como responsabilidad de los adolescentes, pero yo devuelvo la mirada y digo que de eso nos tenemos que hacer cargo los adultos que fuimos los que generamos esos aprendizajes", expresó.

"Son adolescentes que vienen de contextos muy críticos. Hay indicadores que hablan de violencia anteriores que generan contextos que hacen que se naturalice y no se reconozca esta problemática", continuó Lindner.

De igual manera, reiteró que durante 2016 el organismo detectó un total de 333 casos de explotación sexual comercial y no comercial en todo el país e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los casos ante las autoridades competentes.

Los detenidos son acusados por la Justicia uruguaya por supuestamente haber accedido a mantener encuentros sexuales con tres menores de entre 16 y 17 años.