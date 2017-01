Trump dice que jefe de inteligencia tildó de "falso" informe comprometedor

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que el director nacional de inteligencia, James Clapper, tildó de "falso" y "ficticio" el informe que alega que Rusia tiene información comprometedora del magnate y que podría usarla para intentar chantajearle durante su mandato.

"James Clapper me llamó ayer para denunciar el informe falso y ficticio que circuló ilegalmente. Inventado, hechos falsos. ¡Qué lamentable!", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Clapper emitió el miércoles por la noche un comunicado sobre su conversación con Trump en el que afirma que comunicó al presidente electo que ese informe "no es producto" de la comunidad de inteligencia de EE.UU.

Además, Clapper expresó a Trump que no cree que la filtración de ese informe haya sido obra de la comunidad de inteligencia, así como su "profunda consternación" por su aparición en algunos medios de comunicación.

No obstante, en su comunicado Clapper no asegura en ningún momento que el informe sea "falso", como sostuvo hoy Trump en su tuit, sino que subraya que la comunidad de inteligencia "no ha hecho ningún juicio" sobre si el contenido del informe es o no "fiable".

Ese informe, elaborado por un antiguo espía británico y publicado íntegramente por la web Buzzfeed, detalla supuestos contactos del equipo de Trump con el Kremlin, espionaje de Rusia a Trump y la posibilidad de que esa información sea utilizada para chantajearle durante su Presidencia.

Las informaciones del dossier íntegro publicado por Buzzfeed citan fuentes que afirman que miembros del equipo de Trump se reunieron con integrantes del Gobierno ruso.

Esas fuentes también aseguran tener constancia de encuentros del magnate con prostitutas en un hotel de Moscú, en el que los servicios secretos rusos habían supuestamente instalado cámaras y micrófonos.

La oficina del presidente electo ha negado categóricamente el contenido y la veracidad de ese informe.

Y ayer Trump, en su primera rueda de prensa en más de cinco meses, criticó duramente a los medios de comunicación que publicaron la información, entre ellos Buzzfeed y la cadena CNN, y afirmó que es un "escándalo" que ese documento haya visto la luz.

"Buzzfeed es una montaña de basura fallida", aseveró el empresario neoyorquino, que también apuntó que la CNN está "esforzándose en darle más importancia" a las acusaciones de pactos con Rusia.

CNN no reveló el contenido del informe íntegro y se limitó a informar de que los servicios de inteligencia estadounidenses han apuntado al presidente electo el riesgo de chantaje que podría correr su Gobierno, en un resumen de dos páginas que también han visto senadores del país.

Hoy, en otro tuit, Trump volvió a atacar a CNN, tras haberse negado a que uno de los reporteros de la cadena le hiciera una pregunta en la rueda de prensa que ofreció ayer.

"CNN está en un colapso total con sus NOTICIAS FALSAS porque sus índices de audiencia están derrumbándose desde la elección y su credibilidad se acabará pronto", tuiteó Trump.