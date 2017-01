Oficiales aconsejan a Israel no compartir inteligencia con Trump según diario

Miembros de los servicios de inteligencia estadounidenses previnieron a Israel de compartir información sensible con el presidente electo de EEUU, Donald Trump, porque podría caer en manos de Rusia e Irán, según informó hoy el diario Yediot Ahronot sin nombrar fuentes.

Según este medio, los estadounidenses -que no identifica- habrían aconsejado a los israelíes no desvelar información sensible con el entorno del Gobierno Trump hasta que se aclare la relación que mantendrá con Rusia.

La advertencia se hizo durante una reunión entre personal de inteligencia de Israel y Estados Unidos en la que estos últimos mostraron su preocupación por la capacidad de extorsión que Rusia, aliado de Irán en la región, podría tener sobre el nuevo presidente, según se ha difundido esta semana en varios medios internacionales.

Los funcionarios creen que Trump es vulnerable al control del presidente ruso, Vladimir Putin, después de la publicación de un informe sobre el chantaje ruso y los vínculos de Trump con el Kremlin.

También advirtieron de que a partir del 20 de enero, día de la toma de posesión de Trump, la Casa Blanca y el Consejo Nacional de Seguridad estarán subordinados al presidente y previnieron a Israel sobre el material que envíe desde ese día.

El diario no desvela cuando tuvo lugar el encuentro ni las identidades de quienes participaron.

La información añade que este tipo de preocupaciones sobre la seguridad e información confidencial comenzaron con la misma elección de Trump y han ido aumentando la desconfianza en los círculos de inteligencia.