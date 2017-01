Crecen el descontento y las protestas en Gaza ante escasez eléctrica extrema

Safeya Abu Hatab, de 42 años y madre de siete hijos de ciudad de Gaza, hace días que no puede lavar la ropa por los cortes de electricidad que le dejan también sin agua y que han aumentado hasta el punto de concitar protestas en las calles.

"Mis hijos llevan los uniformes del colegio sucios por la falta de electricidad en nuestro barrio", declara a Efe, pesarosa desde su vivienda en un séptimo piso de un edificio de doce del barrio de Sheij Radwan, y añade: "si no hay electricidad, no hay agua", ya que no funciona el bombeo.

Los cortes eléctricos, habituales en la Franja desde que se inició hace una década el bloqueo israelí, se han incrementando enormemente en los últimos diez días y algunas zonas no han recibido suministro más de tres horas al día, algo especialmente grave con las frías temperaturas.

Las causas principales son la escasez del combustible que alimenta la única planta eléctrica y los desacuerdos entre el movimiento islamista Hamás, que controla el territorio, y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y su presidente, Mahmud Abás, que gobierna en Cisjordania, señaló a Efe el economista de Gaza Mohamed Abu Jayab.

La crisis ha incrementando las ya de por si difíciles condiciones en el enclave, en el que viven dos millones de palestinos.

Otro residente de la capital, Omar Abu Hasanein, explicó a Efe que ha ido posponiendo la boda de su hijo por la crisis eléctrica y asegura que este problema "ocupa todo el tiempo nuestra mente. En vez de pensar sobre cómo mejorar nuestras vidas o sobre nuestros derechos políticos".

Abu Hatab, se pasa el día escuchando la radio local que difunde el horario de distribución eléctrica en las distintas zonas del enclave costero, que a su casa apenas llega cuatro horas al día.

Esta escasez, más extrema que a la que ya están acostumbrados los gazatíes, ha llevado a protestas nocturnas de decenas de residentes enfadados que gritan contra Hamás y Abás y les responsabilizan de su situación.

Las fuerzas del grupo islamista han dispersado las manifestaciones, detenido e interrogado a jóvenes en varias zonas de la Franja e incluso a aquellos que llaman en las redes sociales a protestar, según han denunciado activistas.

La Red de ONG Palestinas criticó recientemente esas medidas, reclamó el derecho "a manifestarse pacíficamente" contra los cortes, pidió la liberación de los detenidos e instó al movimiento a acabar con la división política palestina y resolver la crisis.

Varios medios han difundido la muerte de dos bebés en el sur de Gaza que, según sus familias, perecieron por el frío en las viviendas sin electricidad, algo que las autoridades sanitarias de Hamás declinan confirmar.

El Centro Palestino por los Derechos Humanos también sostiene que la crisis energética ya se ha cobrado varias víctimas mortales entre una población que paga tres veces más por el suministro que antes de la división política y que ve afectados todos los aspectos de su vida: impide el estudio, dificulta la atención médica, reduce la actividad económica, etc.

"Se habla de varios proyectos, financiados por Catar, Egipto o Turquía (para paliar la escasez eléctrica) pero nada ocurre sobre el terreno debido a las disputas de poder palestinas", explica el economista Jayad, que cree que la gestión de la única planta eléctrica debe "quedar fuera de estos feudos".

Hamás acusa a la ANP de reducir los envíos de combustible necesarios para operar la planta.

El exministro de la ANP en Gaza, Mamun Abu Shahla, -depuesto por Hamás- aseguró por su parte que el único responsable es el movimiento islamista y argumentó que el Gobierno de Cisjordania paga un millón de shékels anuales (260 millones de dólares) para proveer de electricidad al enclave.

El portavoz de la compañía eléctrica de Gaza, Tarek Lubad, afirma que la Franja requiere unos 600 megavatios diarios y que recibe solamente 240, de tres fuentes distintas: 120 de Israel, 20 de Egipto y los otros 100 de la planta que necesita combustible para funcionar.

Hace escasos días la Compañía Eléctrica y la Corporación de Energía de Gaza publicaron una nota conjunta anunciando que hay disponibles en Gaza "147 megavatios al día, por lo que hay una escasez de 438 megavatios".

Pero a los habitantes las cifras que les importan son las del termómetro, cada vez más bajas en esta época del año y el número de horas durante las que tendrán electricidad, también cada vez menor, mientras las disputas entre unos y otros mantienen sus radiadores apagados y la calle en llamas.