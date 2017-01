"Monster Trucks" y "The Bye Bye Man", estrenos para el fin de semana en EEUU

La película de aventuras para toda la familia "Monster Trucks" y el filme de terror sobrenatural "The Bye Bye Man" aparecen como los estrenos destacados en la cartelera de esta semana en Estados Unidos.

Dirigida por Chris Wedge ("Ice Age", 2002), "Monster Trucks" presenta en su joven elenco a Jane Levy y a Lucas Till, el protagonista de la nueva versión de la popular serie televisiva "MacGyver".

Tripp (Till), un adolescente que construye camiones modificados, encontrará en una misteriosa criatura no humana a un amigo inseparable.

Por su parte, "The Bye Bye Man" fue dirigida por Stacy Title ("Hood of Horror", 2006) y cuenta en su reparto con Douglas Smith, Lucien Laviscount y Cressida Bonas.

Este filme gira en torno al sombrío The Bye Bye Man, una aterradora figura que mata a todo aquel que piense en él o diga su nombre.

Jamie Foxx y Michelle Monaghan componen el dúo protagonista de "Sleepless", un thriller dirigido por Baran bo Odar ("The Silence", 2010).

Esta reinterpretación del largometraje francés "Nuit blanche" (2011) se centra en un policía corrupto que deberá hacer frente al secuestro de su hijo.

Asimismo, se estrenarán de manera limitada las películas "The Comedian" y "The Book of Love".

Con un notable reparto liderado por Robert De Niro y en el que participan caras tan conocidas como Danny DeVito, Harvey Keitel, Billy Crystal y Leslie Mann, "The Comedian" es la nueva cinta del productor y realizador Taylor Hackford ("Ray", 2004).

La película sigue las andanzas de un veterano humorista (De Niro) en el declive de su carrera.

Por último, "The Book of Love", del debutante Bill Purple, incluye en su elenco a Jason Sudeikis, Jessica Biel y Maisie Williams, famosa por su papel de Arya Stark en "Game of Thrones".

Tras perder a su mujer en un accidente de tráfico, un tímido arquitecto tratará de salir adelante ayudando a una joven sin techo.