"La La Land" y "Moonlight", nominadas en premios del Sindicato de Directores

Los realizadores de "La La Land" y "Moonlight", películas que ganaron el pasado domingo el Globo de Oro a la mejor comedia y drama, respectivamente, figuran entre los nominados a los premios del Sindicato de Directores (DGA, por su sigla en inglés) de EEUU, anunció hoy esta organización.

Los cineastas Damien Chazelle ("La La Land"), Garth Davis ("Lion"), Barry Jenkins ("Moonlight"), Kenneth Lonergan ("Manchester By The Sea") y Denis Villeneuve ("Arrival") se disputarán el galardón al mejor director de una película en estos galardones.

Garth Davis ("Lion") hizo doblete ya que también será candidato al premio a mejor director debutante, categoría en la que competirá frente a Kelly Fremon Craig ("The Edge of Seventeen"), Tim Miller ("Deadpool"), Nate Parker ("The Birth of a Nation") y Dan Trachtenberg ("10 Cloverfield Lane").

El anuncio de los nominados en los apartados de cine se une a las candidaturas para los premios DGA en otras categorías como series de televisión, anuncios y documentales que se conocieron el miércoles.

La ceremonia de entrega de la 69 edición de estos galardones se celebrará en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles el próximo 4 de febrero.