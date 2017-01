Ed Sheeran perdió más de 20 kilos ejercitándose 10 minutos al día

El cantante Ed Sheeran ha regresado a la escena musical por todo lo alto tras un año alejado de los micrófonos y casi desaparecido de la vida pública, un tiempo que no solo le ha servido para dar forma a los esperados temas que aparecerán en su último trabajo discográfico '÷', sino también para tonificar su figura con intensas sesiones de ejercicio físico ideadas por su flamante novia, la jugadora de hockey Cherry Seaborn.



"No era consciente de la intensidad física de una gira de conciertos hasta la última que protagonicé. Yo seguía comiendo pizza y bebiendo cerveza todos los días, pero como me mantenía activo durante las dos horas de espectáculo, seguía en forma. Eso sí, cuando terminé la gira, dejé de hacer ejercicio pero no abandoné la pizza ni la cerveza. Pensé que mi ropa había encogido, pero no. Así que entre los dos diseñamos una rutina diaria de 10 minutos de actividad física que combinaba sprints y correr a un ritmo más suave", aseguró a la emisora de radio Signal 1.



El artista británico no podría estar más orgulloso de haber perdido más de 20 kilos durante los meses que ha estado dedicando unos minutos de su día a entrenar duro, sobre todo porque la clave de su éxito reside principalmente en la constancia y en la fuerza de voluntad.



"Lo importante es que nunca falté a mi cita con el ejercicio, no me perdí ni un solo día. Y por eso la estrategia dio buenos resultados. Si haces 10 minutos al día de forma constante, no tendrás que estar una hora entera", apuntó en la misma entrevista.

La numerosa legión de seguidores que acumula el cantautor inglés -la misma que ha conseguido elevar los dos primeros sencillos de su álbum, 'Shape of You' y 'Castle on the Hill', hasta los primeros puestos de las listas de éxitos- podrá comprobar de primera mano el notable cambio físico que ha experimentado su ídolo en el videoclip del primer tema mencionado, ya que el propio Ed anunciaba recientemente que aparecerá por primera vez ante los espectadores sin camiseta.