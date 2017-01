Eusebio Unzué: "Estoy seguro que esta Vuelta resultará espectacular"

Eusebio Unzué, director del Movistar, dio su punto de vista sobre la próxima edición de La Vuelta a España, que aseguró que en su tercera semana será "el no va a más" y en su conjunto, debido al recorrido previsto, resultará "espectacular".

El Movistar, mejor equipo del mundo los últimos cuatro años y ganador de La Vuelta en 2016 gracias al triunfo del colombiano Nairo Quintana, buscará de nuevo la victoria en la próxima Vuelta a España, que comenzará el 19 de agosto en la ciudad francesa de Nimes y concluirá el 10 de septiembre en el centro de Madrid.

"En principio, me alegra mucho que no falte una crono por equipos en las grandes vueltas, porque es una variante espectacular de nuestro deporte que pienso no debe faltar. Me parece un buen modo de arrancar unos primeros días que van a ser trepidantes ya con La Rabassa y Comella en la etapa de Andorra y los tres finales en alto en tierras valencianas", confesó Unzué.

Para el director del Movistar, la segunda semana de competición, con tres llegadas en puertos "tipo Alpes, va a seleccionar mucho más la general y puede dejar a los mejores escaladores en cabeza", aunque habrá que tener cuidado con "el probable calor de esos días, que puede resultar clave".

"Y la tercera semana es el no va más. Primero la contrarreloj de Los Arcos, muy especial para nosotros por partir en Navarra, los dos nuevos finales en alto en la exigente montaña cántabra, y el Angliru, la ultima oportunidad para los que quieran ganar la carrera", destacó Unzué, en declaraciones difundidas por la web del equipo.

"Me da la impresión de que es una Vuelta un poco más dura si cabe y estoy seguro de que resultará espectacular", concluyó.