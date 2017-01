Eguibar: "Quiero ganarlo todo: Globo de Cristal y Mundial de Sierra Nevada"

El vasco Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo de boardercross hace dos temporadas y Diploma Olímpico en los Juegos de Sochi (Rusia) en 2014, será presumiblemente la principal baza española en los Mundiales que se disputarán en la estación andaluza de Sierra Nevada el próximo mes de marzo.

Madrid, 12 ene (EFE).- El vasco Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo de boardercross hace dos temporadas y Diploma Olímpico en los Juegos de Sochi (Rusia) en 2014, será presumiblemente la principal baza española en los Mundiales que se disputarán en la estación andaluza de Sierra Nevada el próximo mes de marzo.

En una entrevista con la Agencia EFE antes de partir a Estados Unidos, donde afrontará, en Solitude (Utah) sus siguientes pruebas de la Copa del Mundo de la espectacular disciplina del snowboard (tabla de nieve) en la que varios competidores se miden en un circuito con saltos, módulos y curvas peraltadas, Eguibar explica cómo enfoca su futuro inmediato y qué espera del resto de la temporada.

Pregunta: La pasada semana completaron una concentración en Sierra Nevada, sede del próximo Mundial conjunto de su deporte y de 'freestyle' (esquí libre y acrobático). ¿Cómo le fue?

Respuesta: Estamos contentos, porque nos montaron un circuito en el que pudimos entrenarnos. No era muy largo, con cuatro 'dubies' ('badenes' de nieve) y dos curvas, pero estuvo estupendo. Y nos sirvió de mucho, esa concentración.

P: ¿Qué tal van las preparaciones con miras al Mundial?

R: Van bien, tienen ya algunas cosas montadas, pero aún quedan otras por hacer. Aún tiene que llegar más de nieve y queda tiempo. Hay competiciones en las que se empieza a preparar todo dos semanas antes.

P: Sus últimas competiciones fueron en Montafon (Vorarlberg, Austria). En individual no le fue tan bien. Pero ganó, junto al ceutí de la federación andaluza Regino Hernández, la prueba por equipos. ¿Cómo recuerda ese fin de semana?

R: Me sentía muy bien, porque, como te había comentado antes de las mismas, hemos dado un paso adelante con la preparación. En individual me veía con opciones, pero estas carreras son así: me toqué con uno y me fui al suelo. Es lo que pasa.

Pero al día siguiente, demostramos que estamos fuertes; y Regino y yo ganamos la prueba por equipos.

P: Visto ese resultado, está fenomenal que la prueba por equipos se estrene en el calendario de un Mundial en Sierra Nevada, ¿no?

R: Sí. Es una buena noticia. Es una opción más de medalla.

P: ¿Competirá de nuevo con Regino en el Mundial?

R: No estoy del todo seguro, pero sí creo que no se puede cambiar el equipo ya en la Copa del Mundo, en la que, tras ganar en Austria, vamos primeros.

P: Ahora se van a Utah, Estados Unidos. ¿Cómo lo ve?

R: Bien. Tengo muchas ganas de ir. A ver qué nos encontramos.

P: La eaatción de Solitude debuta en el calendario de la Copa del Mundo de 'boardercross' ¿Qué referencias tiene?

R: Ninguna, porque es la primera vez que competiremos allí. Han sacado un boceto de la carrera. Pero habrá que verlo todo allí.

P: ¿Con qué objetivos parte a Estados Unidos?

R: Con los de siempre. Voy a por el oro.

P: ¿Cómo se encuentra?

R: Muy bien. La concentración en Sierra Nevada fue muy buena y luego completé la preparación física en casa (en San Sebastián). Voy mental, técnica y físicamente muy bien preparado.

P: ¿Qué tal ve a Regino y a Laro Hernández (cántabro), sus compañeros en la selección española?

R: Bien. Hicimos muy buenas bajadas en Sierra Nevada. Además de hacernos el circuito, nos dejaron una moto (de nieve). Y cada día, después de una hora de calentamiento y pista, al tener la moto, logramos meter unas quince bajadas en la segunda hora. Acabábamos muy cansados, porque pudimos entrenar a un ritmo alto. Estamos todos fuertes. Y, en los entrenamientos, vamos muy parejos.

P: Parece que queda mucho, pero los Juegos de invierno de PyeongChang (Corea del Sur) están ahí, a la vuelta de la esquina. Queda poco mas de un año. ¿Piensa mucho en esos Juegos? ¿O va "partido a partido", como diría el 'Cholo' Simeone?

R: Yo siempre he sido de ir "partido a partido", como tú dices. Pero estos partidos que vienen ahora son los que van a servir para estar mejor en los partidos principales.

Claro que pienso en los Juegos Olímpicos. Esa fecha la tengo marcada en mi calendario. Pero ahora vienen carreras importantes en Estados Unidos. Y yo quiero ganarlo todo también esta temporada: quiero el Globo de Cristal (la Copa del Mundo) y el Mundial de Sierra Nevada.

Sólo pido tiempo, porque sé que todo el trabajo hecho me va a servir para luchar por estar delante. Agradezco mucho todo a la gente que me cuida. Y espero que juntos alcancemos nuestros objetivos.