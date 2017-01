Payet comunica su deseo de no seguir jugando en el West Ham

El mediapunta francés Dimitri Payet ha comunicado oficialmente su deseo de no seguir jugando en el West Ham, según reveló este jueves Slaven Bilic, entrenador del conjunto londinense.

El preparador croata ha reiterado, sin embargo, que Payet, de 29 años, mejor jugador de los 'Hammers' la pasada temporada, no abandonará la entidad durante el presente mercado de traspasos de enero.

"Hemos dicho que no vamos a vender a nuestros mejores jugadores, pero Dimitri Payet no quiere seguir jugando con nosotros. Pero no vamos a venderlo", insistió Bilic este jueves en rueda de prensa.

"He hablado con el presidente y este no es un asunto de dinero. Le ofrecimos un contrato de larga duración (el año pasado) porque queríamos que se quedara", añadió.

Payet llegó al West Ham en junio de 2015 procedente del Olympique de Marsella por 10,7 millones de libras, y en su primera campaña en el este de Londres anotó 12 goles y fue nominado a Mejor jugador del año por el sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA).

Pese a haber visto portería en 5 ocasiones en lo que llevamos de curso, el internacional galo no ha rendido al nivel esperado en esta su segunda campaña, y el pasado viernes se quedó fuera del equipo en la derrota 0-5 a manos del Manchester City en la tercera ronda de la FA Cup (Copa de Inglaterra).