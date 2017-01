Lista de cosas novedosas y diferentes para hacer en los próximos 12 meses

Hay que salir de la zona de confort y atreverse a hacer cosas que nunca haya experimentado, por eso esta página da algunas recomendaciones que puede intentar mes a mes durante este 2017.

Enero: Después de las fiestas de diciembre y de comer tanta natilla y buñuelo, seguro está que no puede ni con su alma. Así que si quiere sentirse bien, bajar esos kilitos de más y sobrepasar sus límites le recomendamos intentar actividades como el patinaje, kick boxing y ¿por qué no? hasta la escalada, deportes que además de ejercitarse le llenarán de energía para iniciar bien el año.

Febrero: El mes del amor. Si está en pareja es la época perfecta para intentar algo nuevo con dicha persona. Deje las cenas románticas y las citas tradicionales atrás; opte, por ejemplo, por una cabalgata por La Calera, un plan que sigue siendo romántico pero que tiene más misterio y aventura. Ahora que, si está soltera, una reunión entre amigos en un lugar inusual puede ser ideal.

Marzo: Si no tiene pareja o con el chico que le interesa no sale de la Friend Zone, tal vez es momento de buscar otras alternativas. Así que no espere más y abra una cuenta en AdoptaUnMan. Es fácil y rápido, y lo mejor de todo es que usted elige a quien quieres adoptar.

Adopta un man

Abril: Sea honesta, ¿cuántas veces ha hecho algo por su comunidad o en general por la sociedad en la que vive? Si su respuesta es cero, entonces tiene que hacerlo. Saque de su armario todas aquellas cosas que ya no usa, ropa, zapatos, accesorios, libros, y cuántos objetos que para usted ya no tienen ninguna utilidad. Diríjase a una casa-hogar o a centros de rehabilitación y done esos objetos que pueden ser muy útiles para otras personas.

Mayo: Es el mes del trabajo, y si de pronto no ha encontrado empleo o busca nuevos horizontes aquí tiene otra oportunidad para intentar algo diferente. Puede empezar a buscar opciones de negocio que no necesariamente tengan que ver con su profesión o a lo que actualmente se dedica. Piensa en aquello que siempre quiso hacer y que por azares del destino no pudo realizar en un momento determinado de tu vida. Nunca es tarde para comenzar, así que ¡manos a la obra!

Junio: Pensar en junio es pensar en el verano y el verano nos lleva a imaginar unas merecidas vacaciones, entonces ¿por qué no pensar en destinos alternativos? Muchas veces nos limitamos a los lugares turísticos típicos: Cartagena, Santa Marta, Villa de Leyva, que, aunque son muy lindos son lugares comunes. Conozca la belleza escondida en Colombia, por ejemplo, Nuquí y el avistamiento de ballenas o Caño Cristales, el río de los siete colores; en el país hay mucho por conocer y mucho más por recorrer. Ahora que si le gustan las aventuras fuertes y su presupuesto es generoso visite otros países.

Parques Natural Nuqui / Colprensa

Julio: Este mes es perfecto para una pequeña escapada de la ciudad en plan de acampar. Sí, es un plan guerrero, pero piensa en la fogata, los masmelos y la noche estrellada que verás, un plan fuera de lo común. Acampar nos otorga siempre un momento de calma, dándonos además la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza.

Agosto: Es el mes perfecto para dejarte deleitar por la música y cultura. Con el Festival de Verano que se lleva a cabo en Bogotá, podrá compartir con amigos o con su pareja y vivir un rato inolvidable, en un buen concierto o festival musical, ir a teatro o tomar clases de salsa.

Septiembre: El conocimiento es poder. Así que no siga postergando ese paso que debe dar para aprender un nuevo idioma, iniciar una nueva formación o incluso un máster. Si se trata de idiomas, además de inglés, puedes aprender francés, alemán, italiano o portugués.

Octubre: Sabemos que el arte culinario no a todas se nos da y que hervir agua a veces no es tan fácil. Sin embargo, le recomendamos darle la oportunidad, intenta tomar algún curso de cocina, al final si no aprende, al menos se divertirá conociendo gente y degustando los platillos.

Noviembre: En este mes aproveche y viva una aventura extrema: Parapente, Bungee Jumping o Rapel son algunas de las actividades que pondrán su adrenalina al 100%. Así que organice el plan, reúnase con tus amigos de alma aventurera y arriésguese a sentir al máximo la emoción de ese momento.

Diciembre: Terminar e iniciar otro año, siempre es un momento que nos permite valorar y recapitular todo lo que logramos. Así que haga una lista de lo que no pudo hacer este año y plantéelo cómo va a lograrlo. Tal vez diciembre sea el mes para realizarlo. Recuerde, más vale tarde que nunca.