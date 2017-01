"Es una sentencia de muerte": exministro Londoño sobre cambios en su esquema de seguridad

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le salió al paso a las críticas del exministro Fernando Londoño, quien asegura que con la decisión de la Policía Nacional le están poniendo en riesgo su vida.

En su programa radial el exministro quien fue víctima de un atentado en el 2012, afirmó, "me han quitado todo el esquema de seguridad de la Policía Nacional. Esta es una sentencia de muerte".

Expresó su preocupación porque no tendrá agentes de la Policía que lo acompañen y agregó, "no me rindo y no me fugo. Seguiré luchando".

El ministro del Interior le respondió, "Fernando Londoño después de los estudios de seguridad mantiene el mismo esquema de protección de la UNP".

El esquema de la Unidad Nacional de Protección que es su caso tiene 17 hombres de seguridad "se mantendrá", garantizó el ministro Cristo.

La modificación en el esquema de Londoño se dio por parte de la Policía Nacional, al retirar 8 de sus hombres, sin embargo, consideran que con los 17 que mantiene la UNP se garantiza si seguridad.