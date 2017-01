10 frases de Donald Trump en la tensa primera rueda de prensa desde que ganó las elecciones en Estados Unidos

Aunque parecía haber empezado bien, muy pronto se convirtió en un intercambio marcado por la tensión entre Donald Trump y los periodistas que acudieron a la esperada primera conferencia de prensa en seis meses del presidente electo de Estados Unidos.

"Tú no, tú no... tu organización es terrible... silencio... ella está haciendo una pregunta no seas maleducado", le decía Trump a un reportero que protestaba porque no le daba la palabra después de criticar duramente a su medio.

"No te voy a dejar hacer una pregunta. Tu eres 'noticias falsas'" , sentenció el magnate neoyorquino.

Trump apareció visiblemente enfadado ante la insistencia de los periodistas en preguntar por el supuesto reporte de inteligencia que señala que Rusia tiene información comprometedora sobre su persona.

El próximo presidente de EE.UU. tachó de "una desgracia" que algunos medios hubieran publicado el informe . "Son noticias falsas, eso nunca pasó", dijo.

"Eso es algo que hubiera hecho la Alemania nazi", agregó sobre la publicación del informe.

Momentos después, el presidente electo se apartó del podio para abrirle paso a su abogada, quien desglosó los detalles de la separación del magnate de sus negocios ahora que será presidente.

Anunció que renunciará a todos sus cargos privados y se enterará de los negocios de la marca Trump "por televisión o leyéndolo en el periódico".

Tras esta intervención, Trump volvió al foco para contestar las preguntas de los medios de su elección.

Estas fueron algunas de las frases más destacadas:

1. "Podría ser presidente de Estados Unidos y manejar la Organización Trump al mismo tiempo. Pero no quiero hacer eso".

El republicano dijo que este fin de semana rechazó una oferta de negocio por US$2.000 millones con un empresario de Dubái para no comprometer su cargo público con sus intereses privados.

Sin embargo, hizo énfasis en que como presidente no tiene la obligación de abandonar sus negocios pues la Constitución de Estados Unidos permite que los mandatarios mantengan sus empresas.

Su abogada dijo luego que el magnate le transfiere el manejo de sus compañías a sus hijos Don y Eric a partir del 20 de enero, cuando asumirá la presidencia.

No son pocos los que consideran que la medida es insuficiente para evitar el riesgo de un conflicto de intereses.

Getty Images

Trump se separará de sus negocios y estos pasarán a ser manejados por sus hijos Don y Eric.

2. "Creo que el responsable del 'hackeo' fue Rusia pero creo también que otros países nos 'hackean'. Formaremos una defensa con grandes mentes informáticas".

Por primera vez, Trump señaló a Rusia como responsable de los ataques cibernéticos durante la elección presidencial de noviembre pasado denunciados por los servicios de inteligencia de su país.

Antes de admitirlo este miércoles, Trump se había negado a reconocer públicamente que Rusia tenía algo que ver y había dicho que el resultado electoral no se vio afectado por el hackeo al Partido Demócrata.

3. "Vamos a construir el muro y México nos reembolsará por ello".

El republicano insistió en que su política de inmigración pasa por construir un muro en la frontera con México y que hará que ese país "reembolse" el costo "y hay varias maneras".

Reuters

La conferencia tuvo lugar en al lobby de la Torre Trump en Nueva York.

"Podría esperar como un año y medio hasta que terminemos las negociaciones, que vamos a empezar inmediatamente, pero no quiero esperar", dijo.

El nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray , v olvió a afirmar esta misma semana que su país no va a pagar por el muro con su vecino del norte.

"No hay manera de que eso ocurra (...) es un tema de dignidad y soberanía nacional".

4. "Tenemos una relación horrible con Rusia. Si le agrado a Putin, eso es un activo, no un problema. Ellos nos ayudarán a combatir a Estado Islámico".

El presidente electo criticó la situación de las relaciones entre el gobierno de Obama y el de Vladimir Putin, con quien dijo él, en cambio, espera llevarse bien.

AP

El presidente ruso Vladimir Putin fue mencionado en varias ocasiones durante la rueda de prensa.

Durante la campaña presidencial, el mandatario ruso elogió a Trump como "un hombre muy valiente y talentoso", y el estadounidense respondía que mientras dijera cosas agradables de él, respondería en los mismos términos.

Trump también negó tener inversiones o préstamos provenientes de Rusia.

5. "Se sentirán orgullosos de lo que vamos a hacer. El Obamacare es un total y absoluto desastre".

Desmontar la reforma sanitaria impulsada por el presidente Barack Obama ha sido uno de los objetivos principales de Trump desde que emprendió su candidatura presidencial.

AFP

Trump criticó la reforma de salud del presidente saliente Barack Obama y prometió reemplazarla en seguida.

El republicano ha calificado como "un total y absoluto desastre" el programa gubernamental, que ha ampliado la cobertura sanitaria a 20 millones de personas en Estados Unidos.

Enfatizó en que la reforma será "derogada y reemplazada" inmediatamente.

Obama señaló en su discurso de despedida este martes que apoyará públicamente un nuevo programa de asistencia médica de Donald Trump "si es demostrablemente mejor" que el llamado Obamacare.

6. "Fue un grupo de gente enferma que juntó esa porquería".

Al abordar el tema del supuesto reporte de inteligencia que señala que Rusia tiene información comprometedora sobre Trump, el presidente electo en primer lugar, describió como "una desgracia que la información se filtrara".

Getty Images

La abogada Sheri Dillon intervino en la rueda de prensa para explicar cómo se separaría Trump de sus negocios.

Pero luego se apuró a decir que todo lo que aparecía en el supuesto informe era falso. "No pasó", dijo.

Finalmente se refirió a "un grupo de gente enferma que juntó esa porquería".

7. "Seré el mayor productor de empleos que Dios creó".

En la introducción de su discurso, Trump enfatizó en que su política económica se centrará en la creación de empleo y habló de que las compañías de automóviles vuelvan a instalar sus fábricas en territorio estadounidense.

Esta ha sido su promesa central desde que lanzó su candidatura presidencial.

Aunque en la conferencia de prensa de este miércoles lo dijo en términos superlativos.

8. "No creo que a nadie le interese mis declaraciones de impuestos".

Cuando se le preguntó si finalmente publicaría sus declaraciones de renta, el presidente electo respondió que estas se encuentran bajo auditoría.

¿Por qué Donald Trump se niega a hacer públicas sus declaraciones de impuestos?

Desde la campaña electoral, muchos cuestionaron al empresario por no poner a disposición del público sus hojas de impuestos, una práctica usual de los aspirantes a la presidencia en EE.UU.

En ellas se reflejan aspectos de las finanzas personales, como el porcentaje de impuestos que paga, sus ingresos anuales, las donaciones a obras de caridad, inversiones e impuestos de bienes raíces y deducciones.

Su contrincante, Hillary Clinton, llegó a decir que no lo hacía porque en realidad se aprovecha de la normativa existente para no pagar impuestos federales.

9. "Estás despedido"

Esta era la frase célebre con la que Trump sacaba de la competencia a los participantes de su reality show, The Apprentice .

Getty Images

Trump volvió a repetir la frase que lo hizo célebre hace unos años: "Estás despedido".

Y este miércoles el presidente electo volvió a pronunciarla, pero dentro de un contexto muy diferente.

Dijo que esperaba que sus hijos hicieran un buen manejo de sus empresas, para así no tener que decirles "Estás despedido" tras finalizar la presidencia.

10. Su abogada: "Estamos construyendo un muro alrededor de Donald Trump"

Se esperaba que el mismo Trump aclarara si se apartaría de sus negocios y cómo lo haría durante su presidencia.

Pero en su nombre habló la abogada Sheri Dillon, quien explicó que el presidente transferirá sus negocios a sus hijos Don y Eric.

"Estamos construyendo un muro alrededor de Donald Trump", dijo la representante legal para referirse a que el próximo mandatario no se enterará de las andanzas del imperio que lleva su nombre.

Confirmó que su hija Ivanka tampoco participará en las empresas del padre y que las ganancias provenientes del extranjero de sus negocios se donarán al Departamento del Tesoro.