Parientes de la familia brasileña descuartizada en España reciben sus cenizas

Los parientes de la familia brasileña encontrada descuartizada en España, presuntamente por un sobrino del padre, recibieron hoy las urnas con las cenizas de las cuatro víctimas, informaron medios locales.

Según divulgó el portal G1, los familiares pudieron recoger las cenizas tras obtener la autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y la aduana, un día después de que las urnas llegaran al país procedentes de Madrid.

Los restos de las cuatro víctimas serán enterradas este jueves en Joao Pessoa, capital del estado de Paraíba (noreste de Brasil), de donde era natural la familia.

"Se fueron con vida y volvieron en cajas. Nunca esperé llevar a mi hermana de esta forma. Aún me acuerdo del día que la dejé en el aeropuerto, me dio un beso, me abrazaba, y ahora la estoy aguantando en una caja de cartón. Es muy duro. No sé el por qué de tanta brutalidad. Que las personas que hicieron esto con ella, paguen caro", explicó George Américo, hermano gemelo de la mujer asesinada.

Las víctimas, Marcos Campos y Janaína Américo, ambos de 39 años, y sus hijos Maria Carolina (4) y Davi (1), fueron encontrados en septiembre descuartizados en una casa de la localidad española de Pioz (Guadalajara), después de que un vecino avisara a la policía del mal olor que llegaba de la residencia.

Las posteriores investigaciones llevaron a la detención de Patrick Gouveia, sobrino de Marcos, que se entregó un mes después a la policía y confesó el crimen, perpetrado en agosto.

El acusado, que viajó de Brasil a España para ser detenido y donde sigue preso, aseguró que consideró "cruel" matar apenas a su tío y que por ello asesinó a los otros miembros de la familia.

Los familiares de las víctimas lamentaron los trámites burocráticos que han impedido que las cenizas de las víctimas llegasen antes a Brasil.