Israel dice "non, merci" a la Conferencia de París sobre paz en Oriente Medio

Israel dice "non, merci" (no gracias, en francés) a Francia y considera un "fútil ejercicio que no avanzará hacia la paz" la Conferencia de París sobre Oriente Medio que se celebrará este próximo domingo, manifestó hoy un portavoz de Asuntos Exteriores israelí.

La reunión, a la que se espera que asistan alrededor de 70 delegaciones internacionales, finalmente optó por excluir a israelíes y palestinos, tras la negativa de Israel a participar, pero invitó a ambos a una fase posterior.

"Por utilizar una analogía culinaria, nosotros no estamos en la cocina preparando el plato pero estamos invitados a probarlo. El plato en cuestión es nuestro futuro y seguridad, y lo elaboraron otros cocineros con sus intereses y agendas, irrelevante para nosotros", declaró el portavoz Emmanuel Nahshón en un mensaje enviado a los periodistas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmud Abás, han sido invitados a una reunión con el presidente francés, François Hollande, para la presentación de las conclusiones de la conferencia e incluso se llegó a plantear un improbable encuentro tripartito.

"Nosotros decimos firme pero amablemente: Non Merci", declaró Nahshón.

Abás, sin embargo, ha confirmado que si acudirá y que se reunirá con Hollande el mismo día 15, tras finalizar la conferencia.

El encuentro se plantea como una de las últimas oportunidades para retomar la solución de los dos estados, que la política de asentamientos israelí está haciendo inviable según la comunidad internacional.