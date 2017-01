EE.UU.: Donald Trump califica de "caza de brujas" los reportes no confirmados de que Rusia tiene información comprometedora sobre él

Getty Images

Donald Trump dará una conferencia de prensa el miércoles.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que hay una "caza de brujas política", después de que algunos medios estadounidenses aseguraran que la inteligencia rusa posee información comprometedora sobre el magnate.

Trump escribió en la noche de este martes: " N oticias falsas, una total caza de brujas política " .

Según publicaron la cadena CNN y otros medios como The Washington Post , el pasado viernes las agencias de inteligencia estadounidenses comunicaron a Trump y al presidente Barack Obama la existencia de un informe no corroborado que hace referencia al material comprometedor en manos rusas, en la misma reunión en la que les informaron sobre la intervención de Rusia en las elecciones de EE.UU.

Pero por el momento, la comunidad de inteligencia estadounidense no ha dicho nada públicamente para apoyar las afirmaciones contenidas en el informe, el que habría sido elaborado por un exespía británico.

Según la inteligencia estadounidense, Putin dispuso una campaña de ciberataques para afectar en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016.

Según The New York Times, parte del contenido del informe empezó a circular durante la campaña y tanto el Times como otros medios tuvieron acceso al documento, pero decidieron ignorarlo por que las acusaciones no pudieron ser verificadas.

El informe, elaborado para la campaña de Hillary Clinton, fue sin embargo publicado íntegramente por el portal Buzzfeed el martes.

Hackeo ruso

Las alegaciones, en cualquier caso, llegan en un momento particularmente delicado para Trump, quien tomará posesión como nuevo presidente de EE.UU. en nada más nueve días.

Y seguramente le pondrán todavía más picante a su conferencia de prensa de este miércoles -la primera desde julio-, originalmente diseñada para abordar el tema de los potenciales conflictos de interés del futuro mandatario.

Trump tiene prevista una conferencia de prensa este miércoles.

En los últimos días, el presidente electo ha estado bajo presión para aceptar las conclusiones de agencias de espionaje estadounidenses que dicen que Rusia estuvo detrás del hackeo de correos electrónicos del Partido Demócrata durante la campaña presidencial de 2016.

Las mismas agencias aseguran que el Kremlin quería perjudicar a la demócrata Hillary Clinton con el ciberataque y ayudar a Trump a llegar a la Casa Blanca.

Sin embargo, el magnate no ha aceptado hasta ahora las conclusiones de los servicios de inteligencia y ha calificado a los que se oponen a las buenas relaciones de EE.UU. con Rusia como "tontos" .

Rusia ha negado cualquier participación en los ciberataques y también acusó a EE.UU. de llevar a cabo una caza de brujas.