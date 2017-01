Obama: Rusia y China no pueden superar la influencia de EE.UU. en el mundo

El presidente estadounidense, Barack Obama, abogó hoy porque EE.UU. se mantenga "vigilante, pero no asustado" en la esfera mundial, al defender que las dos otras potencias que luchan por la hegemonía global, Rusia y China, no la obtendrán a no ser que el país cambie drásticamente.

"Rivales como Rusia o China no pueden superar nuestra influencia en todo el mundo, a no ser que renunciemos a lo que defendemos, y nos convirtamos en otro país grande que abusa de sus vecinos más pequeños", dijo Obama en su último discurso como presidente de Estados Unidos, pronunciado ante unas 20.000 personas en Chicago.