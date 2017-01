Los hermanos Coen se pasan a la televisión con una miniserie sobre el Oeste

Joel y Ethan Coen son los últimos realizadores de Hollywood en pasar del cine a la televisión, un viaje que emprenderán con una miniserie sobre el viejo Oeste titulada "The Ballad of Buster Scruggs".

Según informó hoy la edición digital de Variety, Annapurna Television financiará este proyecto que contará con la dirección y guión de los propios hermanos Coen.

"Estamos muy entusiasmados de trabajar con Megan Ellison y Sue Naegle (de Annapurna)", indicaron los realizadores en declaraciones al portal.

Según la publicación, el diseño del proyecto era demasiado grande y arriesgado para cubrirlo de forma óptima en una sola película, así que se tomó la decisión de adaptar la historia como miniserie.

Los detalles sobre el argumento se guardan con recelo, aunque se sabe que la serie cruzará seis historias diferentes.

Los Coen, que siguen los pasos de cineastas como Woody Allen y David O. Russell en sus nuevas andanzas en televisión, regresarán así al viejo Oeste tras sus incursiones en "True Grit" y "No Country for Old Men".