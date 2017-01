Fiat Chrysler espera "nuevas reglas del juego" para decidirse sobre México

Fiat Chrysler (FCA) no ha tomado decisión alguna respecto a su permanencia en México y espera conocer las "nuevas reglas del juego", que se supone se conocerán con la llegada de Donald Trump, para "jugar" con ellas, declaró hoy el presidente y director general del grupo en México, Bruno Cattori.

"Debemos esperar a las nuevas reglas, para saber cuáles son (...) y nosotros tendremos que jugar con esas reglas", dijo Cattori en una entrevista telefónica con Efe desde Detroit (EE.UU.), donde se celebra el Salón Internacional del Automóvil.

"Hay que tener paciencia, no se ha tomado ninguna decisión con respecto a México porque simplemente no hay la información y no están las reglas definidas para poder tomarla", añadió.

Cattori retomó la posición que el lunes manifestó en conferencia el presidente del grupo, Sergio Marchionne, aseguró que la empresa seguirá con sus planes de producción en México y adelantó que el próximo lunes comenzará la producción del modelo Jeep Compass en su planta de Toluca, en el central Estado de México.

Recordó que el domingo Fiat Chrysler anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en dos de sus plantas de Estados Unidos, con la creación de 2.000 nuevos empleos en Ohio y Michigan, pero matizó que esta no es una situación nueva ni parte de la coyuntura por la elección de Trump, sino de un plan de modernización anunciado hace un año.

El director de FCA México reiteró que esas inversiones son "la continuación de un plan que nosotros anunciamos en 2015 para modificar la infraestructura y adaptarla las nuevas condiciones del mercado, donde los SUV (todocaminos) y 'pick up' han aumentado su participación".

Cattori dijo que el objetivo del grupo es "tener una producción flexible que nos permita reaccionar mejor a los cambios en el mercado, y puede ser también un plan B dependiendo de lo que sucediera (con Trump)".

Remarcó que dentro del plan anunciado en 2015 está incluido México, con la producción del Jeep Compass. La planta de Toluca será una de las cuatro en el mundo que estarán produciendo este modelo, junto con las de Brasil, China y otra cuya producción estará destinada al mercado de Europa y Norteamérica.

Por otra parte, en la planta de Saltillo (en el norteño estado de Coahuila), donde se fabrica la Pick Up Ram, se trabaja a la máxima capacidad.

"No se ha anunciado nada en México, estamos comprometidos y tenemos un plan de negocios, y hasta ahora no hay ningún cambio", concluyó Cattori.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegará a la Casa Blanca el 20 de enero. Respecto al tema automotriz, el republicano manifestó su apoyo la semana pasada al grupo Ford, que anunció la cancelación de una inversión de 1.600 millones de dólares en una planta que tiene en México.

Asimismo, acogió favorablemente el anuncio del grupo Fiat Chrysler de la inversión de 1.000 millones de dólares para modernizar sus plantas en EE.UU. y que buscará modernizar la planta de Michigan para fabricar nuevas versiones de sus vehículos Jeep Wagoneer y Gran Wagoneer, así como la de Ohio, de donde saldrá un nuevo modelo de camioneta.

Trump ha lanzado críticas a empresas estadounidenses que han derivado su producción a otros país y ha amenazado con impulsar acciones para imponer aranceles a esas mercancías.