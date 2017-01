Se retira Kelly Smith, máxima goleadora histórica de la selección inglesa

La delantera del Arsenal Ladies Kelly Smith, máxima goleadora histórica de la selección de Inglaterra, ha anunciado este miércoles su retirada a los 38 años.

Smith, autora de 46 tantos en 117 partidos internacionales, se convirtió, en 1999, en la primera futbolista británica en ser futbolista profesional cuando fichó por el equipo estadounidense New Jersey Lady Stallions.

A través de un comunicado publicado en su página web, Kelly, que ha dado las gracias al Arsenal por ayudarle a alcanzar "su sueño de adolescente", ha informado que cuelga las botas y que pasa a integrar de forma definitiva el cuerpo técnico del conjunto 'Gunner' -desde 2013 era jugadora y ayudante del español Pedro Martínez Losa-.

"Siento que es el momento adecuado de dejarlo. Creo que he tenido una gran carrera, tanto a nivel internacional como en clubes. He viajado por todo el mundo y ahora, con 38 años, el cuerpo me está diciendo que tengo que parar", reveló Smith, que con Inglaterra jugó seis grandes torneos -dos Mundiales y cuatro Eurocopas- y disputó, con el equipo de Gran Bretaña, los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

"No me arrepiento de nada; he disfrutado cada minuto. Cada vez que me ponía la camiseta de Inglaterra sentía muchísima emoción", agregó la delantera, que se retiró de la selección en 2015.

Exjugadora de los equipos estadounidenses Seton Hall Pirates, Philadelphia Charge y Boston Breakers, Smith ganó con el Arsenal cinco Copas de Inglaterra (FA Cups), la última el pasado año.

"Quiero ver lo lejos que puedo llegar como entrenadora. El objetivo es dirigir al Arsenal, el club que amo, e incluso a la selección de Inglaterra. Todavía estoy empezando y quiero ver cómo voy avanzando", explicó.