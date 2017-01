"Julieta", de Almodóvar, y la actriz española Laia Costa, nominados al Bafta

La película "Julieta", de Pedro Almodóvar, compite en la 70ª edición de los Bafta por el premio a la mejor película en lengua no inglesa, mientras que la actriz española Laia Costa opta a mejor intérprete revelación, informó hoy la organización.

"Julieta" compite con "Dheepan", de Jacques Audiard y Pascal Caucheteux; "Mustang", de Deniz Gamze Ergüven y Charles Gillibert; "Son of Saul", de László Nemes y Gábor Sipos; y Toni Erdmann, de Maren Ade y Janine Jackowski.

En la categoría de mejor intérprete revelación, que vota el público por internet, Costa está nominada por "Victoria" junto con Daniel Hedges ("Manchester By The Sea"); Ruth Negga ("Loving"), Anya Taylor-Joy ("The Witch") y Tom Holland ("Captain America: Civil War").

Los premios Bafta, que concede la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas y son considerados la antesala de los Oscar de Hollywwod, se concederán el próximo 12 de febrero en una ceremonia en Londres presentada por el actor Stephen Fry.