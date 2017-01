Cohen Bramall pasa de trabajar en una planta de Bentley a fichar por Arsenal

El Arsenal ha anunciado este martes el fichaje del joven lateral izquierdo Cohen Bramall, quien hasta su llegada al conjunto londinense compaginaba el fútbol aficionado con un trabajo de operario en una planta de producción de la empresa de automóviles Bentley.

Bramall, de 20 años, que llega al Arsenal procedente del equipo semi-profesional Hednesford Town, de la Northern Premier Legue, séptima división de Inglaterra, para reforzar inicialmente el equipo sub-23, impresionó al técnico Arsene Wenger cuando realizó una prueba en la ciudad deportiva 'Gunner' antes del periodo navideño.

"No me puedo creer que esté aquí. Es increíble, una locura, un sueño hecho realidad", dijo el joven lateral, en unas declaraciones a la página web de su nuevo club.

"Conocí a Arsene Wenger el día que fui a la prueba; es una personal magnífica. Sentí la química en seguida y ahora espero poder impresionarlo", añadió.

"Me echaron de Bentley el martes (20 de diciembre) y no sabía que iba a hacer. Mi agente, Lee Payne, me llamó el miércoles para decirme que tenía una prueba con el Arsenal. No me lo podía creer", reveló el futbolista a la cadena BBC.

"Me dijo que hiciera las maletas y me fuera a una dirección. Y eso hice, salí lo más rápido que pude, dormí un poco y lo siguiente fue que estaba entrenando con el primer equipo del Arsenal. Ha sido una locura lo rápido que ha ido todo, pero tenía que aprovechar esta oportunidad", agregó.

Bramall, que estaba también en la agenda de Crystal Palace y Sheffield Wednesday, llega al Arsenal por 40.000 libras (46.000 euros), aproximadamente.

"Es un jugador joven, prometedor, que tiene poca experiencia al más alto nivel, pero ingredientes fantásticos. Tiene mucha velocidad, un gran pie izquierdo y deseo de hacerlo bien. Es una gran promesa", afirmó Wenger.

Brian McDermott, uno de los ojeadores del Arsenal, fue el descubridor de Bramall durante un partido con el Sheffield Wednesday sub-23, conjunto en el que estaba a prueba.