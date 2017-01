Rory McIlroy deja entrever que no estará en Tokio 2020

El golfista norirlandés Rory McIlroy ha dejado entrever este martes que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

McIlroy, de 27 años, número dos del ránking mundial, ha afirmado en una entrevista con la cadena británica BBC que no se siente cómodo representando a Gran Bretaña o a Irlanda, puesto que no puede defender la bandera de Irlanda del Norte, su país natal.

"Lo más seguro es que no vaya a los Juegos por motivos personales", reveló el golfista. "No es una decisión tomada a la ligera, es algo con lo que he batallado durante muchos años", sostuvo.

"Los Juegos Olímpicos es un evento fantástico y creo que la inclusión del golf es maravillosa, pero es algo en lo que no quiero participar. Es una elección personal y espero que la gente respete la decisión que he tomado", agregó McIlroy.

El norirlandés optó por representar a Irlanda en los Juegos de Río de Janeiro 2016, aunque finalmente renunció a participar por riesgo de contraer en Brasil el virus del Zika.

"El golf en los Juegos de 2016 fue muy bien y espero que vaya todavía mejor en 2020, pero lo más seguro es que no participe. No puedo evitar que mi decisión moleste a la gente, pero mientras sea honesto conmigo mismo estaré feliz", indicó el golfista.