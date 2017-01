García Pitarch: "No puedo seguir defendiendo lo que no creo"

El ex director deportivo del Valencia, Jesús García Pitarch, explicó en rueda de prensa que su decisión de dimitir de su cargo se debe a que no podía "seguir defendiendo" lo que no cree.

"Ha sido una decisión muy dura por sentimiento y porque es mi club, pero está muy meditada desde antes de la dimisión de Cesare Prandelli. He cometido errores, pero el más importante es no haberme ido antes", indicó.

García Pitarch comentó que se sintió "como un paraguas" en el club y que solo la ilusión de poder cambiar las cosas en el Valencia le llevó a no haberse ido antes.