La plantilla posa unida con los trofeos de la gala FIFA

La plantilla del Real Madrid posó unida con los técnicos, con todos los trofeos conquistados en la gala FIFA, en la que Cristiano Ronaldo recibió el Premio 'The Best' como mejor jugador del mundo en 2016, y junto a Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Toni Kroos, integraron el once Ideal de FIFPro.

Antes de iniciar el entrenamiento matinal en la ciudad deportiva de Valdebebas, todos los jugadores del Real Madrid que saltaron a ejercitarse al césped, arroparon en una imagen a los triunfadores de la gala FIFA celebrada ayer, lunes, en Zúrich.

El portugués Cristiano Ronaldo fue felicitado por todos sus compañeros y el cuerpo técnico encabezado por el francés Zinedine Zidane. Posó sonriente con sus dos últimos trofeos, escoltado por los jugadores madridistas que también integraron el once ideal: Sergio Ramos, el brasileño Marcelo, el croata Modric y el alemán Kroos. Todos ellos hicieron extensible su éxito al grupo.