El enviado de la ONU para Chipre dice que ha llegado el momento de la verdad

El enviado especial de la ONU para Chipre, Espen Barth Eide, afirmó hoy que ha "llegado el momento de la verdad" en el diálogo de paz que se celebra en Ginebra para lograr la reunificación de la isla, al tiempo que advirtió de que será difícil un acuerdo, aunque sí dijo verlo posible.

"Estamos ahora en el momento final, realmente en el momento de la verdad, cuando vamos a saber si esta cuestión puede ser resuelta", señaló Eide en una conferencia de prensa el primer día de la nueva ronda de negociaciones entre los líderes greco y turcochipriota, Nikos Anastasiadis y Mustafá Akinci, respectivamente, en Ginebra.

"No me refiero a ninguna fecha específica, porque esto no tiene una fecha límite. La conferencia multilateral -con los poderes garantes Turquía, Grecia y el Reino Unido- comienza el día 12 pero no hemos dicho cuándo acaba", recalcó Eide.

El enviado especial de la ONU para Chipre dijo que, en su opinión, es "difícil pero posible" alcanzar un acuerdo final.

"Difícil porque obviamente incluso si la mayoría de los temas han sido resueltos en todos los capítulos, no son los elementos más fáciles que hemos dejado para el final", señaló.

Un pacto es posible no en vano, porque "realmente no hay ningún tema que no puede ser resuelto si hay suficiente voluntad", añadió.

"Si se consigue un acuerdo, creo que sería histórico para los chipriotas, que han intentado solucionar este problema durante varias generaciones, pero también enviaría una señal muy fuerte a un mundo inmerso en varios conflictos", afirmó el diplomático.

Antes deben resolverse varias cuestiones en las negociaciones, como la cuestión de la propiedad y la gobernabilidad, así como el capítulo de las garantías y la seguridad, que se abrirá el día 12 en la conferencia multilateral.

La conferencia se celebrará en todo caso, pero su "calidad" dependerá de las negociaciones entre Anastasiadis y Akinci entre hoy y el día 11, dijo Eide.

Esta conferencia será auspiciada por el nuevo secretario general de la ONU, António Guterres, y en ella participarán, dependiendo de los avances que se consigan hasta el jueves, los jefes de Estado o de Gobierno de los tres países garantes o sus "número dos", así como la Unión Europea (UE) porque una Chipre unificada sería un miembro pleno del club comunitario.

Por ello la UE será considerada una "parte interesada" en la conferencia, en la que no tendrá un papel de toma de decisión, sino uno de apoyo con un "papel particular".

"Hay intercambios diarios entre los actores clave" sobre esta conferencia multilateral y Eide percibe una "fuerte voluntad" por parte de los garantes, especialmente de Ankara y de Atenas, de solucionar el problema chipriota.

Eso sí, advirtió, "no es lo mismo que acordar una solución" sobre las garantías y la seguridad.

Para Eide, las negociaciones en Ginebra, representan una "oportunidad que no se debe desaprovechar".