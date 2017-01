A Venezuela no le da consejos nadie: Maduro a Colombia

El presidente Nicolas Maduro acusó a la cancillería colombiana de querer dar consejos al país sobre asuntos internos. En su programa “En Contacto Con Maduro”, el presidente insinuó que Colombia, a través de su cancillería quiere dar consejos a Venezuela sobre asuntos internos.

“Como a veces sale la cancillería colombiana a tratar de darle consejos a Venezuela, no, no, no, párenme eso compadre, a Venezuela no le da consejos nadie en este mundo, Venezuela es soberana, independiente” dijo Maduro en tono de molestia.

Aseguró Maduro que el país juega un papel determinante en las negociaciones de paz con el Eln con absoluta reserva.

“Nosotros hacemos gestiones secretas todos los días por la paz de Colombia y no salgo yo a decir, hice esto, no, y jamás saldré” aseguró el presidente refiriéndose a las negociaciones de paz con el Eln y de cómo Venezuela está colaborando.

Nicolás Maduro hizo énfasis en que seguirá ayudando a Colombia hasta que alcance la paz definitiva.

En otro tema, dijo que las estaciones de servicio venezolanas están listas para recibir a los colombianos que quieran comprar gasolina en el país pese a que Colombia ya anunció que no abrirá la frontera para que carros pasen a Venezuela a comprar gasolina en pesos.

“Muchos mensajes de la frontera, la gente deseando echar gasolina bonita y de calidad como la de Venezuela” aseguró Maduro durante la transmisión presidencial.

Como si se tratase de un comercial, el presidente habló de los beneficios de la gasolina hecha en el país, en una crítica velada a la gasolina vendida en Colombia.

“No te daña los pistones, no te daña el motor, no viene con azufre, no viene con agua chimba, no viene con plomo, no viene de un envase a otro donde se le mete el sucio y te daña el carro, la gasolina viene limpiecita”, apuntó el mandatario venezolano.

Maduro señaló que más temprano que tarde se abrirá la frontera a los vehículos, y anunció otras decisiones para éste lunes en pro de una "frontera de paz".