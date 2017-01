Los Globos de Oro aumentan de audiencia respecto a sus últimas dos ediciones

La 74 edición de los Globos de Oro reunió la noche del domingo a 20 millones de espectadores en EE.UU., una marca que mejora la audiencia obtenida por esos premios en sus últimas dos ediciones, informó hoy la edición digital de Variety.

El año pasado la ceremonia atrajo a 18,5 millones de espectadores, una marca por debajo de los 19,3 millones que se dieron cita para la cita en 2015.

El musical "La La Land" hizo historia al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos en la historia de estos galardones, un total de siete, todos a los que aspiraba.

"La La Land" se llevó los trofeos como mejor película de comedia o musical, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor guion (Chazelle), mejor canción original ("City of Stars") y mejor banda sonora original (Justin Hurwitz).

Esas siete estatuillas superan las seis logradas por "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975).

En el terreno televisivo, "The Crown" y "Atlanta", dos series novatas que competían contra reconocidas producciones con varias temporadas en su haber, lograron los galardones principales.

"The Crown", "Atlanta" y "The People v. O.J. Simpson" (mejor miniserie) obtuvieron dos reconocimientos por cabeza, aunque la que más estatuillas consiguió fue "The Night Manager", con tres galardones.