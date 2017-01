Relación de galardonados en la Gala "The Best" de la FIFA 2016, que ha tenido lugar este lunes en Los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich.

-- Mejor Jugador FIFA: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid).

-- Mejor Jugadora de la FIFA: Carli Lloyd (Estados Unidos)

-- Mejor Entrenador de la FIFA en el fútbol masculino: Claudio Ranieri (Italia/Leicester).

-- Mejor Entrenador/a de la FIFA en el fútbol femenino: Silvia Neid (Alemania).

-- Premio Puskas de la FIFA (mejor Gol del Año): Mohd Faiz bin Subri (Malasia).

-- Premio "Juego Limpio" de la FIFA: Atlético Nacional de Medellín (Colombia).

-- Premio a la Afición de la FIFA: Aficiones del Borussia Dortmund y del Liverpool.

-- Once Mundial de la FIFA FIFPro:

Guardameta: Manuel Neuer (Alemania/Bayern Múnich).

Defensas: Dani Alvés (Brasil/Juventus Turín), Gerard Piqué (España/FC Barcelona), Sergio Ramos (España/Real Madrid), Marcelo (Brasil/Real Madrid).

Centrocampistas: Luca Modric (Croacia/Real Madrid), Andrés Iniesta (España/Barcelona), Toni Kroos (Alemania/Real Madrid).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Luis Suárez (Uruguay/Atlético Madrid), Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid).

-- Premio Honorífico de la FIFA a la trayectoria profesional: Falcao (Brasil), fútbol sala.