Simeone: "Es un orgullo que Griezmann esté en este lugar importantísimo"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este lunes que es un "orgullo" que el francés Antoine Griezmann esté entre los tres finalistas de los premios de la FIFA, un "lugar importantísimo en lo personal para él y en lo colectivo de un montón de compañeros que trabajan con él".

Después de confirmar que el atacante, que este lunes no se entrenó por acudir a la gala de la FIFA, entrará en la convocatoria para el partido de este martes de los octavos de final de la Copa del Rey contra Las Palmas, aunque el técnico no desveló si jugará de inicio, remarcó la importancia de la nominación del delantero en rueda de prensa, antes de conocerse el ganador del galardón.

"Para nosotros como club y, sobre todo, como compañeros de trabajo es un orgullo que Antoine esté en este lugar importantísimo para lo personal de él y lo colectivo de un montón de futbolistas y compañeros que trabajan diariamente dentro del equipo. Para nosotros es un orgullo que Antoine esté ahí", insistió el técnico.

Simeone no dudó ni un instante en darle permiso para acudir a la gala de la FIFA. "Te cuento lo que sentí. Cuando me preguntaron si Griezmann podía participar en este evento, creo que es un orgullo, una alegría y un entusiasmo muy grande para un chico que viene trabajando desde hace tiempo, que está conquistando un lugar dentro de los mejores de Europa y del mundo y la presencia de él allí estoy convencido de que le hará muy bien. Es lo que pienso yo. Después, no me puedo meter a opinar de lo que piensan los demás", declaró.

El técnico no cree que los premios de la FIFA se hayan olvidado del Atlético, a pesar de que haya sido subcampeón de Europa: "Soy muy respetuoso para con este tipo de elecciones. Si de chico pensaba que lo importante es salir campeón para demostrar que eres el mejor, lo reafirmo ahora, porque uno puede jugar muy bien, pero si no sale campeón no tiene méritos que posiblemente se merecía".