Nueve jugadores de LaLiga en el Once Ideal de 2016

Cinco jugadores del Real Madrid y cuatro del Barcelona, junto al brasileños Dani Alvés (Juventus Turín) y el alemán Manuel Neuer (Bayern Munich), figuran en el Once Ideal de 2016 de la FIFA FIFPro (Sindicato de Futbolistas Profesionales), según se ha anunciado este lunes en la gala "The Best".

Los cinco jugadores madridistas son los defensas Sergio Ramos y el brasileño Marcelo, los centrocampistas croata Luka Modric y alemán Toni Kroos, y el delantero portugués Cristiano Ronaldo.

Los integrantes de Barcelona seleccionados para el Once Ideal son el defensa Gerard Piqué, el centrocampista Andrés Iniesta, y los delanteros uruguayo Luis Suáarez y argentino Leo Messi. EFE.