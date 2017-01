Movistar llega a Australia para el estreno del World Tour

El equipo Movistar ya se encuentra en Australia para estrenar la temporada World Tour en el Down Under del 15 al 22 de enero, donde también hará su presentación el eslovaco Peter Sagan, doble campeón mundial, con su nuevo maillot del Bora.

Sagan, con su nuevo maillot del Bora-Hansgrohe, se lanza temprano a una temporada cargada con 37 pruebas de la máxima categoría, 9 de ellas nuevas en el calendario, y que abarcará 14 países y cuatro continentes, llegando a países como Gran Bretaña y Estados Unidos por primera vez.

El sol australiano recibirá al pelotón de primera división en el presente curso y el otoño de Lombardía echará el cierre. Australia también será la sede del primero de los nuevos eventos en el calendario con la Cadel Evans Great Ocean Road, el 29 de enero.

No van a faltar los alicientes en la tierra austral, ya que Sagan y Chaves tendrán difícil disputar la victoria ante los corredores locales. Simón Gerrans (Orica-Scott), saldrá a repetir la victorias de 2016 y Richie Porte (BMC) querrá hacer valer sus galones de líder a las primeras de cambio.

El ciclismo español estará representado por el Movistar, que llegó este lunes a Australia para empezar a defender el número uno de la clasificación mundial. Los elegidos para el estreno son los hermanos Jesús y José Herrada, Gorka Izagirre, Marc Soler, Jasha Sütterlin, Carlos Barbero y Víctor de la Parte, dirigidos por José Luis Arrieta.

Combatir el "jet lag" será el primer objetivo del cuadro telefónico, que realizará sesiones de entrenamiento no muy exigentes mezcladas con reconocimientos de las etapas clave del Tour Down Under.

Antes de dicha prueba, Movistar participará en el Critérium People's Choice Classic el domingo 15.