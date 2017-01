Líderes greco y turcochipriota preparan en Ginebra la agenda de negociaciones

Los líderes greco y turcochipriota se reunirán hoy junto al enviado especial de la ONU para establecer la agenda de la ronda de negociaciones que comienza mañana en Ginebra y que, si resulta fructífera, podría dar paso al impulso final para la reunificación de la isla.

Según confirmaron a Efe fuentes cercanas a la negociación, los líderes greco y turcochipriota, Nikos Anastasiadis y Mustafa Akinci, respectivamente, cenarán juntos hoy en el hotel de una de las delegaciones en la ciudad de Calvino.

En el encuentro también participará el enviado especial de la ONU para Chipre, Espen Barth Eide, quien ha organizado esta última ronda de negociaciones, por lo que las reuniones tendrán lugar a partir de mañana por la mañana en la sede europea de Naciones Unidas, el Palacio de Naciones.

Se espera que en la reunión de hoy no se hable de asuntos de fondo, sino de la forma, y que se establezca el cronograma de puntos a tratar durante los tres días que está previsto que dure el proceso.

En caso de que prospere el diálogo, el jueves día 12 tendrá lugar una cumbre internacional en la que a las partes implicadas se les unirán los tres países garantes: Grecia, Turquía y el Reino Unido.

Chipre inició su independencia como Estado soberano en 1960 tras los Acuerdos de Zúrich y Londres, según los cuales Atenas, Ankara y Londres serían los garantes de la independencia del nuevo país.

Por ahora no se sabe a qué nivel estos tres países estarán representados, dado que depende del resultado de los tres días de negociaciones y del grado de avance que hayan conseguido.

Desde que la negociación se retomó hace año y medio, el objetivo era alcanzar un acuerdo antes de finales del año pasado, cosa que no se logró, por lo que, si bien las partes no quieren perder el "momentum", ya han adelantado que prefieren seguir negociando antes que alcanzar un acuerdo que no satisfaga a todos.

El objetivo de la negociación es hallar una solución que establezca una federación bizonal y bicomunal con igualdad política para un Estado de soberanía única, ciudadanía única y personalidad internacional única.

Las negociaciones entre las dos comunidades incluyen discusiones sobre seis capítulos: cuestiones vinculadas a la UE, gobernabilidad y reparto de poder, propiedad y asuntos económicos, territorio, seguridad y garantías.

Tras la independencia, pasaron varios años de conflictos bicomunales, con puntos álgidos, como los enfrentamientos de 1963, hasta que en 1974 Turquía invadió la parte septentrional de la isla.

Tras la invasión, entre 140.000 y 160.000 grecochipriotas huyeron de la zona, mientras que 45.000 turcochipriotas que vivían en el sur se desplazaron al norte.

Desde entonces, el 36,2 % de territorio quedó en manos turcas, donde Ankara aún mantiene a 30.000 soldados.

Actualmente, los turcochipriotas representan el 18 % de la población, mientras los grecochipriotas son el 80 %.