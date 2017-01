May promete construir "una sociedad compartida" con más participación estatal

La primera ministra británica, Theresa May, promete construir una "sociedad compartida" con un mayor papel del Estado y más apoyo para la parte de la población que no está en la pobreza pero "apenas se las arregla" para salir adelante, en un artículo publicado hoy en "The Sunday Telegraph".

En el texto, difundido en vísperas de un discurso sobre el mismo asunto previsto para mañana, May indica que hay que dejar atrás el "enfoque estrecho" de solo intentar ayudar a los más pobres y ampliar esa ayuda a otras capas sociales.

Según la líder conservadora, este cambio es necesario para abordar el descontento y las inquietudes de algunas de las personas que votaron a favor del "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), en el referéndum del pasado 23 de junio.

El discurso de este lunes es parte de una serie de intervenciones programadas por la primera ministra para demostrar que su mandato no estará solamente marcado por las negociaciones del "brexit", que prevé iniciar a finales de marzo.

En el artículo, May argumenta que el Gobierno tiene el deber de intervenir para promover una sociedad más cohesionada e incluso en mercados que no son justos para los consumidores.

A diferencia de sus antecesores Margaret Thatcher, que proclamó que "la sociedad no existe", y David Cameron, que delegó la labor social a las organizaciones benéficas, desea una sociedad que "no solo valore los derechos individuales sino que se enfoque en las responsabilidades de cada uno hacia el prójimo".

"La uniones sociales y culturales que representan las familias, las comunidades, las ciudades, las comarcas y las naciones son lo que nos define y nos da fuerza", escribe.

"Y es el trabajo del Gobierno promover y cuidar estas relaciones e instituciones cuando sea posible, y corregir la injusticia que nos divide allí donde aparezca", añade.

En su opinión, el Estado podría intervenir -de manera aún no especificada- "abordando la falta de asequibilidad en el sector de la vivienda, arreglando mercados fallidos para ayudar con el coste de la vida y construyendo una meritocracia donde cada niño tenga acceso a una buena plaza escolar".

May reflexiona que las personas que están por encima del límite de la pobreza pero a quienes igualmente les cuesta llegar a fin de mes sienten que el sistema "va en su contra", y se propone abordar esta situación para "superar las divisiones y unir al país".

"Al avanzar en este periodo de grandes cambios para nuestra nación, el Gobierno aprovechará la oportunidad para construir una sociedad compartida mediante una genuina y amplia reforma social", subraya en el artículo.