Roma: "Hemos hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar"

El piloto español Nani Roma (Toyota), cuarto en la clasificación general de autos tras la primera semana de competición, dijo este domingo que él y su equipo han "hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar".

"Hemos sido constantes cada día, no hemos cometido errores, no nos hemos perdido y creo que hemos hecho un buen trabajo. Pienso que hemos hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar, y eso es no cometer errores y estar ahí cada día", dijo Roma desde La Paz, donde se realiza el día de descanso.

El francés Stéphane Peterhansel (Peugeot) lidera con un tiempo de 14:02:58 horas, seguido por sus compatriotas y compañeros de equipos, Sebastien Loeb, a 1:09 minutos, y Cyril Despres, a 4:54 minutos.

Roma está cuarto a 5:05 minutos y el quinto, el finlandés Mikko Hirvonen (Mini), está recién a 42:21 minutos.

"En la tercera etapa nos quedamos sin gasolina y perdimos unos ocho minutos que ahora nos irían de perlas y estaríamos líderes. Fue un error humano, pero es lo que hay y tenemos que seguir hacia delante", comentó Roma.

Sin embargo, sostuvo que "el Dakar es una carrera maratón" en la que "pueden pasar muchas cosas".

"Evidentemente no puedes pensar ganarlo ni el primer día, ni el segundo. Lo importante es llegar cada día y con los mínimos problemas. Todos tenemos nuestros problemas, a todos nos pasan cosas, pero lo importante es tener los mínimas posibles, que cada día avances y cada día vayas tirando hacia delante", explicó.

El piloto de Toyota volvió a resaltar que su vehículo pierde potencia en la altura y que eso le da una ventaja a sus rivales de Peugeot.

"Sus coches en las etapas de altura son muy rápidos, van muy bien, y lo hemos podido ver en los últimos días en Bolivia. Nosotros perdemos mucho en altura con respecto a ellos, pero ahora vamos a Argentina donde la altitud será menor y seremos más competitivos, así que esperamos poder luchar de tú a tú con ellos", concluyo.

La carrera se reanudará el lunes con la séptima etapa, que lleva a los pilotos a la ciudad de Uyuni en un recorrido de 622 kilómetros, 322 de ellos cronometrados.