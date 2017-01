Mentes aprisionadas: qué es el estado de mínima conciencia

SPL

Un médico examina imágenes de resonancia magnética.

El Estado de Mínima Conciencia (EMC) es una condición de una conciencia severamente alterada, donde hay una evidencia mínima de cualquier forma de conocimiento de sí mismo y su entorno.

Los doctores buscan clarificar la definición médica de esa condición, y otro estados similares como el estado vegetativo y el síndrome de enclaustramiento, en medio de debates éticos y legales.

La condición puede surgir cuando alguien sale de un coma hacia lo que se conoce como estado vegetativo, donde se está "despierto" pero no consciente de sí mismo o el entorno .

¿En qué se diferencia el EMC de un coma?

Alguien puede entrar en coma cuando las fibras nerviosas en lo profundo del cerebro, que normalmente mantienen a la persona alera y consciente, se dañan. Esto puede suceder por una lesión cerebral severa causada por un accidente u otro factor como una infección o derrame.

Un estado de coma puede suceder cuando el cerebro sufre una lesión severa, como la que se puede ver en esta resonancia magnética.

A diferencia del EMC, el paciente no puede ser despertado, no manifiesta respuesta alguna al mundo exterior y sus ojos no se abren independientemente . No hay respuesta a las sensaciones internas como hambre o dolor, o a los estímulos externos como el ruido.

Una persona puede permanecer en coma durante un período corto o quedar en un prolongado estado.

Los doctores realizan pruebas para saber qué tan severo es el coma y que posibilidades hay de recuperación, aunque esto no es una ciencia exacta.

¿Cómo saben los doctores en qué estado se encuentra un paciente?

La escala Glasgow de coma se utiliza para evaluar el estado neurológico de un paciente , basado en su habilidad para abrir los ojos, moverse y hablar. También está basado en las respuestas de los sistemas nerviosos central y periférico.

Los médicos deben evaluar el estado neurológico de los pacientes para conocer la extensión y naturaleza de sus lesiones.

Al paciente se le da una calificación en cada una de estas tres categorías, con el número más bajo de 3 y el máximo de 15.

Entre más severa la lesión, menores son las respuestas de la persona lesionada y menor la calificación.

La posibilidades de recuperación están determinadas por la extensión y naturaleza de la lesión y la edad del paciente, con mejores esperanzas de mejoría entre las personas jóvenes.

¿Qué es un estado vegetativo?

Si la lesión al cerebro es muy severa, el paciente podría pasar de un coma a un estado vegetativo.

El paciente no puede moverse o responder pero puede respirar sin asistencia mecánica .

Uno de los casos más sonados de estado vegetativo fue el de Terri Schiavo, en Florida, EE.UU. La polémica en torno a si retirarle la alimentación dividió a una comunidad a lo largo de líneas éticas, religiosas y legales.

Desarrolla ciclos de sueño y "despertar"; pero no pueden hablar o seguir instrucciones, aunque ha habido instancias en las algunas personas gritan.

Los médicos deben seguir una rigurosa lista de control al diagnosticar un estado vegetativo pues puede existir la posibilidad de que la persona tenga conciencia pero no pueda expresarla.

Otras dos condiciones tienen síntomas similares: el síndrome de "enclaustramiento" donde una persona está completamente consciente pero es incapaz de mover alguno de sus músculos , aunque puedan parpadear o mover los ojos, y el estado de mínima conciencia.

Si una persona está en estado vegetativo durante más de un mes, se dice que está en un estado vegetativo persistente, aunque algunas pueden tener una recuperación después de este tiempo.

Si permanecen en un estado vegetativo persistente durante más de un año, algunos doctores dirán que es un estado vegetativo permanente , aunque no a todos les gusta usar esta expresión.

¿Cuáles son los criterios de EMC?

Algunos pacientes con estados de conciencia severamente alterados manifiestan una situación neurológica que no cumple con los criterios del estado vegetativo. Algunos muestran señales de conciencia de vez en cuando pero lo encuentran muy difícil mantenerse conscientes y comunicarse consistentemente.

Una persona en estado de mínima conciencia podría abrir los ojos espontáneamente y podría seguir visualmente un objeto u otra persona en la habitación y tener ciclos normales de sueño y "despertar".

Una persona con EMC es capaz de por lo menos cumplir con una tarea sencilla aunque no sea verbalmente. Con el cartel arriba se le instruye al paciente a parpadear una vez para "sí" y dos veces para "no".

La comunicación puede variar entre nada a respuestas inconsistentes de sí y no, verbalización y gestos.

Contrario a alguien en un estado vegetativo, una persona con EMC es capaz de cumplir por lo menos con una de las siguientes tareas :

Seguir instrucciones sencillas

Contestar sencillamente "sí" o "no" a preguntas, ya sea verbalmente o con gestos

Hablar de una manera inteligible

Actuar con un propósito, por ejemplo apretando un botón de un control remoto para cambiar el canal de la TV, o llorar o sonreír en momentos apropiados.

La condición puede ser una etapa hacia la recuperación o podría ser la etapa final de progreso del paciente.

¿Qué futuro le espera a los pacientes?

No hay tratamiento para el estado vegetativo. El cuidado se concentra en darle nutrición al paciente a través de una sonda de alimentación y mantenerlos aseados.

El cuidado a los pacientes en estado vegetativo se limita a darles nutrición a través de una sonda y mantenerlos limpios.

Retirar el alimento podría ser considerado si alguien ha seguido en estado vegetativo por más de un año y luego de confirmar criterios como la confirmación de que el estado vegetativo es permanente y que no hay evidencia de conciencia.

Se debe tener una conversación con la familia y el visto bueno de los tribunales. Este es un asunto polémico que atrae la atención del público y el escrutinio de los medios.

Fuentes: Headway, Patient UK, NHS Choices