Así fue el baile de las Farc, ONU y policías en Cauca: fotógrafo

Cristian Escobar Mora, integrante del colectivo de fotoperiodismo Mira V, y autor de algunas de las fotografías donde se observan a guerrilleros bailando con un delegado de la ONU y dos policías en el campamento de la Alvira, Cauca, habló con Caracol Radio.

Explicó que él junto con varios de sus compañeros realizaban un reportaje donde pretendían conocer cómo pasaban un final de año las Farc, la vida cotidiana de la guerrilla y sus últimos días como grupo armado.

“Hacia las 11:45 de la noche salieron a bailar uno de los señores de la ONU, dos policías y bailaron dos canciones y se retiraron. No fue un momento donde los delegados de las Naciones Unidas o policías estuvieran consumiendo licor. No hubo excesos, ni inconvenientes, fue una reunión normal. Y es parte del registro que nosotros estábamos haciendo”, contó el fotógrafo.

Algunos guerrilleros- relata Cristian- tomaban cerveza de forma moderada, “pero muchas de las cervezas no tenían alcohol. ¿Quién invita a bailar a quién? No sé. El escenario era una cancha cubierta, eran más de 120 guerrilleros, algunos con sus familias, y nosotros como fotógrafos nos movíamos buscando gestos bonitos: abrazos, risas, reencuentros”.

Desde lejos, Cristian cuenta que observó los chalecos del delegado de la ONU, de los policías y se acercó lo suficiente. “No fue una fotografía de lejos, estábamos cerca, se da la situación del baile y ahí están las imágenes. Fueron dos canciones máximo las que bailaron”, aclara el reportero gráfico.

A las 12:00 de la noche, cuando uno de los comandantes ofreció un discurso de paz y reconciliación, el delegado de la ONU y los policías ya se habían retirado. “Fue una manera de despedirse, una forma amable. Yo no lo vi como algo extraordinario, se veía como un acto de reconciliación de seres humanos”.

Cristian Escobar- quien califica las fotografías como normales y no “para ahogarse en un vaso con agua”- contó que en La Alvira, donde no tenía señal de celular ni comunicación, él no tenía conocimiento de la polémica que se había armado en Conejo, Guajira, con un caso similar.