"Charlie Hebdo" clama su derecho a la libertad de expresión pese a la amenaza

El director del semanario satírico "Charlie Hebdo", Laurent Sourisseau, conocido como "Riss", reivindicó hoy el derecho de esa publicación a la libertad de expresión pese a la amenaza terrorista, dos años después del ataque yihadista que causó doce muertos en su sede parisina.

"No vamos a renunciar a nuestro oficio. No vamos a renunciar a nuestra pasión. Intentamos que nuestras vidas no se vean dictadas por esta violencia", manifestó en una entrevista concedida a la emisora "RTL".

"Riss", herido de bala durante el tiroteo del 7 de enero de 2015 y que sustituyó a "Charb" como director, considera que la fuerte vigilancia policial que le rodea desde entonces es "un mal necesario".

"Te dices que los años pasarán, que puede que las cosas cambien. Esa es también la esperanza que hace que aceptemos este tipo de inconvenientes", admitió.

Su revista sacó el pasado miércoles un número especial en el que se insistía en que el atentado cometido en la redacción por los hermanos Kouachi fue un "crimen político".

"En 'Charlie Hebdo', los que fueron asesinados eran personalidades comprometidas que defendían ideas precisas, formas de expresión particulares, como las ilustraciones satíricas. Se quiso apagar las voces", dijo hoy el director.

El dibujante apuntó que, desde entonces, el 7 de enero ha pasado a ser una fecha simbólica: "Todos los días son un poco 7 de enero. Lo tenemos en la memoria y es difícil olvidarlo", concluyó.

El homenaje oficial de las autoridades tanto a ese ataque como el que se produjo dos días después en el supermercado judío Hyper Cacher, en el que murieron tres personas, tuvo lugar el pasado jueves.

Este sábado, la Plaza de la República de París volverá a ser escenario de la repulsa ciudadana en una ceremonia organizada por la Asociación francesa de Víctimas del Terrorismo (AfVT), en la que se ha invitado a la gente a acudir con velas para conmemorar ese aniversario.