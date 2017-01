Garitano: "Espero un duelo duro frente al Betis"

Asier Garitano, entrenador del Leganés, declaró este sábado que espera "un duelo duro" en el Benito Villamarín frente al Real Betis, "un equipo fuerte" que lleva "muy buena racha" desde que llegó al banquillo Víctor Sánchez del Amo.

"Espero un duelo duro. Ellos llevan una muy buena racha en casa desde que llegó Víctor y son un equipo fuerte con gente que le ayuda. Necesitaremos que el equipo mantenga las buenas sensaciones de juego que tuvimos en los últimos partidos", dijo Garitano, en rueda de prensa.

Para el técnico vasco, el duelo frente al Betis es "un partido importante y fundamental" para sumar puntos y alejarse del descenso.

"Hemos incorporado dos jugadores (Siovas y Champagne) y espero que nos ayuden. Espero que se mantenga la línea hasta el año pasado y que seamos un equipo que compita bien para sacar algo", confesó.

Garitano fue preguntado por sus intenciones para el partido y la posibilidad de que mantenga o cambie su esquema táctico con cinco defensas en la línea de atrás.

"Nosotros hemos alternado sistema. Ellos son más fijos. Desde que llegó Víctor juegan con tres centrales y nosotros hemos ido alternando. Intentaremos llevar el partido a lo que más nos interesa y tener variantes para ver cómo se juega el partido", manifestó.

Un futbolista que no estará en el Benito Villamarín es el portero italiano Alberto Brignoli, que este sábado ha rescindido su contrato de cesión para volver a la Juventus.

"No es fácil cuando cambias de Liga. Llegó con ilusión, pero aquí todo era diferente a cómo había trabajado en Italia y decidimos apostar por Jon Ander. Para un portero no es sencillo. No ha podido tener minutos y ha decidido salir", confesó.

La ficha que deja vacante Brignoli la ocupa el argentino Nereo Champagne, que ha llegado cedido por Olimpo en el mercado de invierno.

"Es un jugador que ha llegado de Primera desde otra Liga. Es importante que tenga esa experiencia. Se ha adaptado bien, conoce el idioma y eso nos ha ayudado. Le hemos explicado cómo funcionamos y las sensaciones son buenas", concluyó.