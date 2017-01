"Bright Lights es una carta de amor": el documental sobre Carrie Fisher y Debbie Reynolds que se convirtió en un homenaje póstumo

AP

El documental "Bright Lights" sobre la relación entre Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds se estrena este fin de semana en Estados Unidos.

Todo lo que rodea la muerte y el legado de las actrices Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds parece sacado de una película de Hollywood, un mundo al que ambas pertenecieron.

La emblemática Princesa Leia de "La guerra de las galaxias" y la actriz que bailó junto a Gene Kelly en "Cantando bajo la lluvia" murieron con un día de diferencia , los pasados 27 y 28 de diciembre respectivamente.

Las dos estrellas descansan juntas desde este viernes en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, Los Ángeles.

Getty Images

No trascendieron detalles de la ceremonia celebrada este viernes en Hollywood Hills, Los ángeles.

El día anterior fueron homenajeadas en una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos artistas como Meryl Streep, Jamie Lee Curtis, Meg Ryan, Stephen Fry o Courtney Love.

Y este sábado se estrena Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds , un documental del canal HBO que narra la historia de amor entre madre e hija dirigido por Fisher Stevens y Alexis Bloom.

Una última broma

La decisión de realizar un funeral y un entierro conjunto fue el broche perfecto para una relación tan tormentosa como llena de amor .

La familia quiso que las ceremonias de jueves y viernes fueran lo más íntimas posibles y no han trascendido grandes detalles.

Se sabe que Debbie Reynolds fue enterrada y a continuación parte de las cenizas de Carrie Fisher fueron esparcidas sobre la tumba de Reynolds.

Para guardar las cenizas de Fisher, recordada por su agudo sentido del humor, la familia utilizó una caja en forma de pastilla Prozac, un conocido antidepresivo, a la que la actriz le tenía un gran aprecio, según contó su hermano.

AP

Meryl Streep, Jamie Lee Curtis y Gwyneth Paltrow acudieron a la íntima ceremonia de tributo a Carrie Fisher y Debbie Reynolds.

En el homenaje del jueves destacó la participación de la actriz Meryl Streep, que cantó Happy Days are Here Again durante la ceremonia

Streep protagonizó "Postales desde el filo", una película basada en una obra del mismo nombre escrita por Fisher y que habla sobre la relación con su madre.

También este viernes, los teatros de Broadway, en Nueva York, redujeron la intensidad de sus luces durante un minuto como muestra de respeto a las dos estrellas.

Luces brillantes

Pero si hablamos de luz, la intensidad que desprendían Fisher y Reynols estaba lejos de ser tenue.

Getty Images

Pese a que la relación entre Debbie Reynolds y Carrie Fisher fue tormentosa en ocasiones, el amor que se profesaban era evidente.

Así lo consideraron Fisher Stevens y Alexis Bloom a la hora de realizar su documental sobre la relación entre ambas mujeres que se estrena este sábado en la televisión de Estados Unidos.

La fecha de estreno se adelantó tras la muerte de las dos actrices.

"Creo que soy la mejor amiga de mi madre" , se oye decir a Fisher en el documental. "Más que una hija".

El documental fue filmado durante 2014 y 2015, y culmina con el momento en que Reynolds recibe el galardón a toda una carrera de mano del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

A través de videos familiares, fotografías, entrevistas e imágenes de su vida cotidiana, el filme hace un recuento de los altibajos del dúo.

AP

El Sindicato de Actores de EE.UU. le entregó a Debbie Reynolds el premio a toda una carrera en 2015.

Es un documental íntimo y universal, "una carta de amor para Carrie y Debbie", según Fisher Stevens.

"Es una historia de amor de Hollywood" , le dijo Stevens este viernes a la emisora de radio pública estadounidense NPR.

"No es un biopic tradicional, lo que nos interesó fue la personalidad de ellas, el claro amor que se profesaban y su extraña relación".

Stevens contó que la producción del documental se produjo en un muy buen momento de la relación entre Fisher y Reynolds.

"Carrie quería hacer este documental, quería mostrar la grandeza de su madre. Debbie no quería que la siguiéramos con las cámaras pero lo hizo porque era el deseo de Carrie", relató.

Getty Images

Para el director de "Bright Lights", la historia de amor entre Carrie Fisher y Debbie Reynolds es universal.

El director explicó cómo el tono del documental fue cambiando conforme pasó el tiempo y la salud de Debbie empezó a deteriorarse.

De alguna manera, la película empezó a tratar más sobre la preocupación de Carrie por su madre y su sentimiento de culpabilidad cada vez que se tenía que alejar de ella por motivos de trabajo.

"La película empezó a escribirse por sí misma, nunca nos hubiéramos imaginado lo que iba a pasar" le contó Stevens a NPR.

Profunda ternura

Finalmente, el documental trasciende el mundo de Hollywood y termina por transformarse en una historia del amor entre una madre y una hija con la que todo el mundo puede identificarse.

Las madres envejecen y los hijos a menudo nos convertimos en cuidadores.

"Espero que la gente vea la película y quiera comunicarse más con sus padres", indicó Stevens.

AP

El recuerdo de Debbie Reynolds y Carrie Fisher perdurará por siempre, consideran los productores del documental sobre las dos estrellas.

Tanto él como su codirectora Alexis Bloom quedaron en shock al enterarse de la muerte de sus adoradas estrellas.

Stevens no ha podido volver a ver su documental desde entonces .

"Hay un elemento de Hollywood en todo esto", sostuvo.

"Un gran tema en la película es la Navidad, ellas tenían árboles de Navidad en sus casas todo el año, era una fiesta muy importante para ellas. Es surrealista que su muerte haya ocurrido precisamente en estos días.

"Son dos mujeres extraordinarias que perdurarán por siempre", concluyó.