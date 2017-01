Cómo usar internet de forma astuta para encontrar el trabajo que quieres

Jess Ratty

Necesitas ser creativo si quieres destacar, dice la emprendedora británica Jess Ratty.

"Pasé de ser una camarera de 16 años a la propietaria de un negocio y a una alta ejecutiva, y no podría haberlo hecho sin mi red de contactos de internet".

Son las palabras de Jess Ratty, una mujer con una misión: que todo el mundo consiga promocionarse mejor profesionalmente en internet, creando sus propias oportunidades.

Efectivamente, cambiar de trabajo puede ser una de las cosas más complicadas , y muchos de nosotros haríamos lo que fuera por facilitar el proceso.

Según una encuesta de la consultora Harris Poll, ocho de cada 10 personas dicen que encuentran estresante cambiar de trabajo; más que cambiar de casa, organizar una boda e incluso ir al dentista para someterse a una endodoncia.

En lo que a buscar empleo se refiere, Jess dice que la clave es no dejar que tu estrés te frene a la hora de actuar: "No te preocupes demasiado sobre ese asunto o sobre cómo lo vas a conseguir".

Es algo que ella misma ha puesto en práctica en su propia carrera profesional.

Hoy día es una alta ejecutiva en Crowdfunder, la mayor plataforma de Reino Unido para recabar fondos de pequeños inversores. Y asegura que ha recorrido un largo camino desde que abandonó sus estudios.

Mantente activo

Jess comenzó a trabajar en el proyecto Eden, un complejo medioambiental en Cornwall, Reino Unido, como camarera, y dice que sus colegas la ayudaron a darse cuenta de que "a lo mejor podía conseguir grandes cosas por mí misma".

Así que creó un perfil profesional en internet como un escaparate para darse a conocer.

La emprendedora dice que estar activa en internet fue fundamental para su carrera .

LinkedIn

Este es el perfil de Jess en LinkedIn. "Nací siendo social", se lee en su foto de portada.

" C rowdfunder me encontró a través de LinkedI n y me ofreció trabajo ", dice Jess.

Dawn Bebe, directora de la compañía -y quien contrató a Jess-, dice que lo importante a la hora de seleccionar a alguien es "tener una idea de cómo es y cuáles son las cosas que le apasionan" .

La experiencia de Jess es bastante habitual, explica Darain Faraz, quien trabaja en el departamento de comunicación de LinkedIn.

"Durante gran parte del tiempo, la mayoría de la gente no busca trabajo, son lo que llamamos 'candidatos pasivos' . Pero LinkedIn puede resultar útil para encontrar trabajo".

Pero eso solo funciona si tienes un perfil completo.

Y muchas personas no son buenas a la hora de autopromocionarse. Son más dadas a compartir fotos de platos de comida en las redes sociales que sus éxitos o novedades laborales.

Algunos consejos útiles

Darain Faraz

Darain Faraz, de LinkedIn, dice que aunque no estés buscando trabajo debes "autopromocionarte profesionalmente" para colocarte en el radar de las empresas.

Ten una buena foto de perfil , recomienda Darain: tendrás hasta 14 veces más de posibilidades de que vean tu perfil

, recomienda Darain: tendrás hasta 14 veces más de posibilidades de que vean tu perfil Trabaja en tu imagen profesional para que los reclutadores te encuentren en internet

para que los reclutadores te encuentren en internet Porporciona ejemplos de tu trabajo y de tus logros profesionales

y de tus logros profesionales Saca tiempo para hacer networking (contactos profesionales) cada día

cada día Sigue a las empresas para las que te gustaría trabajar y comparte sus actualizaciones

"La gente te juzga según los perfiles que tienes en internet", dice Darain.

El especialista asegura que los reclutadores también comprobarán tu actividad en Twitter y en Facebook : "Asegúrate de que como te muestras en internet es como quieres que te vean", añade.

"No quieres que tu noche de sábado se convierta en tu lunes por la mañana".

Thinkstock

Incluso aunque no estés buscando un cambio laboral, tiene sentido que mantengas tu perfil actualizado, dicen los reclutadores.

El error que cometemos muchos de nosotros es que solo hacemos contactos profesionales en sitios web cuando estamos buscando un cambio de trabajo, sostiene Darain.

Pero lo que los reclutadores quieren ver es tu trayectoria para poder saber si eres el adecuado o no para el puesto.

"Una de las primeras cosas que hacemos es buscar [en internet] candidatos potenciales en una zona geográfica concreta que tengan las capacidades e intereses que pensamos que podrían funcionar para nosotros", dice Dawn Bebe.

El sector de la selección de personal ha cambiado enormemente en los últimos años, y gran parte de la búsqueda se hace en internet a través de sitios como Monster, Reed, Viadeo y Xing.

LinkedIn tiene cerca de 400 millones de usuarios en todo el mundo. Y el año pasado Microsoft pagó más de US$26.000 millones por la red social.

Getty Images

¿Podrá Facebook hacerle la competencia a LinkedIn?

Facebok, con sus más de mil millones de usuarios activos cada mes, ha lanzado Workplace , una plataforma diseñada para ayudar a que los trabajadores se comuniquen de forma interna.

Y aunque su uso está actualmente disponible para empresas, teniendo en cuenta el tamaño de Facebook, tiene el potencial de convertirse en un serio rival para LinkedIn.

Sé creativo

Jess tiene su propio consejo para los jóvenes profesionales.

"Necesitas ser creativo e ingenioso con tu perfil de internet si quieres destacar" , advierte. "Tienes que ser constante si estás usándolo para desarrollar tu carrera".

Jess Ratty

Gracias a los sitios de contactos profesionales en internet "puedes generar un gran impacto dondequiera que estés", dice Jess.

Jess dice que ella siempre quiso desarrollar su carrera en su municipio natal, Cornwall.

A pesar de estar trabajando para Crowdfunder, ella su pareja acaban de fundar The Cornwall Camper Company , una agencia de alquiler de autocaravanas de Volkswagen restauradas para turistas.

La joven dice que gracias a los sitios de contactos profesionales en internet "puedes generar un gran impacto dondequiera que estés".

Pero también tiene otro importante consejo.

Y es que el estar en internet no sustituye al conocimiento profesional y al compromiso: "Tienes que saber de lo que hablas" .