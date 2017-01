4 mitos acerca del cuidado de la vista (que probablemente contradicen lo que siempre te dijeron) ¿Quieres mejorar tu visión? Come más zanahoria. Una de las cosas que puedes hacer para protegerla es no pasar tanto tiempo frente a la pantalla de la computadora. Son recomendaciones que difícilmente te resultarán desconocidas, pero resulta que no es tal cual de esa manera. Aquí te lo aclaramos.