Crece enfrentamiento entre Cambio Radical y alcalde de Bucaramanga

Una fuerte pelea política se presentó jueves entre el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y los integrantes de Cambio Radical quienes salieron en defensa del vicepresidente Germán Vargas Lleras.

El mandatario local señaló al vicepresidente de humillar a los pobres a través de la entrega de las viviendas de interés social que está haciendo por todo el país y lo acusó de estar haciendo campaña con los recursos del Estado.

“Eso es pura politiquería. Él se aprovecha de la gente pobre, los humilla y los lleva allá para entregarles una llave de un apartamento cuando es una obligación del Estado la dotación de vivienda“, dijo el alcalde.

De inmediato el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio radical salió en defensa del líder natural de esa colectividad y respondió al mandatario local.

Quien hace politiquería es este alcalde que es el que más ha perdido apoyo popular. Algunos politiqueros tratan de utilizar el nombre de figuras de gran trayectoria y gran opinión pública para hacerse visibilizar, el alcalde de Bucaramanga está atacando al vicepresidente de la República para poder visibilizarse.

Para Motoa todos en el país reconocen los logros en materia de vivienda e infraestructura por parte del vicepresidente y además de ello la transparencia con la que se han invertido los recursos.

“El comentario del alcalde me parece desafortunado, me parece una estrategia politiquera y no me pronunciaré sobre lo que se piensa en el país de ese mandatario que parece que estuviera dirigiendo la ciudad de hierro”.

El alcalde señaló que no le interesa si el vicepresidente lo “retira de sus afectos” porque él puede expresar lo que le parezca.