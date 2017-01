10 hombres de Policía, Ejército y Armada, los primeros en responder por filtración de amenazas del Eln

Minutos después de que el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército en Colombia, desmintiera la amenaza de un carro bomba en Bogotá por parte del Eln y anunciara el inicio de una investigación disciplinaria al interior de la institución para determinar quién había filtrado el documento militar donde se mencionaba el riesgo, Caracol Radio conoció que diez hombres del Ejército, la Armada y la Policía serán los primeros en ser llamados a declarar el próximo martes.

La razón obedece a que estos diez hombres de inteligencia y seguridad de la Décimo Tercera Brigada del Ejército, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Armada, fueron los primeros en conocer el supuesto riesgo de un carro bomba en Bogotá porque participaron de una reunión secreta adelantada la última semana de diciembre de 2016 donde se ordenó la elaboración del radiograma para alertar a las instituciones y que fue expedido el 4 de enero de 2017 y cuya copia también aparece como documento “secreto” en el Ministerio de Defensa.

Caracol Radio también conoció que el Ejército adelantará la investigación disciplinaria a sus hombres. Y al tiempo habría solicitado a la Inspección General de la Policía y la Armada también investigar a sus hombres porque se pretende- según el general Mejía- descubrir quién filtró este documento que no solo no es oficial, sino que la información no ha sido finalmente evaluada por inteligencia militar y puede generar zozobra entre los bogotanos.