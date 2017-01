Gobierno de Bachelet ha dividido a los chilenos, según Sebastián Piñera

El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet "ha dividido a los chilenos", aseguró hoy el exmandatario Sebastián Piñera (2010-2014), quien hasta ahora aparece favorito en la encuestas como próximo presidente de la nación austral.

Piñera afirmó en el marco de un discurso en el seminario Diálogos del Futuro, que las reformas educativas, laborales y tributarias que ha impulsado el Ejecutivo "se han encargado de dividir a la ciudadanía y empeorar su calidad de vida".

En su opinión "actualmente existen dos caminos: el del actual tropiezo de la (oficialista) Nueva Mayoría, que se transformará en un verdadero porrazo de estancamiento y mediocridad, o ponernos de pie y progresar con lo que construyó el antiguo Gobierno", en alusión a cuando él estuvo a cargo de la primera magistratura.

Piñera insistió en su discurso -el primero que realiza tras aparecer liderando los sondeos para las elecciones presidenciales- que "el camino correcto es el de la esperanza y oportunidades".

El expresidente figura como favorito en todas las encuestas que se realizan sobre los próximos comicios de fin de año, pese a que aún no ha confirmado oficialmente su candidatura.

Según una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) difundida este jueves muestra que Piñera, quien gobernó el país entre 2010 y 2014, tiene un 20 % de las preferencias de voto en los comicios, 6 puntos más que en el anterior sondeo del CEP, publicado en agosto del año pasado.

El senador independiente Alejandro Guillier, que es cercano al Partido Radical (socialdemócrata), se coloca en segundo lugar con 14 % de intención de voto, 13 puntos más que en la última encuesta.

Es más, ante la pregunta de quién cree que será el próximo presidente de Chile, Piñera subió 7 puntos, hasta 27 %, y Guillier llegó al 13 %, aunque en la encuesta anterior no aparecía en el listado porque sus menciones no alcanzaban al 1 %.

Piñera señaló durante esta jornada que los desafíos que tendrá el próximo Gobierno serán las pensiones, el empleo, los salarios y la educación, y agregó que "estoy seguro que los chilenos son sabios y sabrán escoger".

"El futuro Gobierno debe hacerse cargo de los temores de la ciudadanía", concluyó.

No es primera vez que el político conservador hace fuertes críticas a la gestión de la presidenta Bachelet.

El exmandatario acusó al actual Gobierno a mediados del año pasado de llevar al país "por el camino equivocado" y abogó por "un cambio profundo" que lo devuelva "a la buena senda".

En la oportunidad dijo que "hoy Chile va por mal camino, este Gobierno nos está conduciendo por el camino equivocado. Eso se refleja en los malos resultados, un país que no crece, que no crea empleos, que no mejora la calidad de la educación y la salud, en que la delincuencia crece", sostuvo Piñera.